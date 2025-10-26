Người 5 lần dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25, MC Đức Bảo được giao phụ trách dẫn điểm cầu TP Huế, tổ chức tại Nhà hát sông Hương.

Trả lời Tiền Phong , MC Đức Bảo cho biết điểm cầu Huế đánh dấu lần thứ 5 anh vinh dự đảm nhận vị trí này. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần thứ hai anh trở lại Huế, cùng vai trò dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

“Trong bốn lần dẫn trước, một lần điểm cầu của tôi có nhà vô địch, và thật thú vị khi cũng chính tại Huế - năm 2016, với nhà vô địch Hồ Đắc Thanh Chương. Tôi không biết đó là sự trùng hợp hay một điềm lành nhưng Huế luôn mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt”, MC Đức Bảo chia sẻ.

MC Đức Bảo tại điểm cầu Nhà hát sông Hương - TP Huế.

MC Đức Bảo nói anh háo hức, tự hào và tràn đầy năng lượng. Cảm giác được đồng hành cùng Olympia luôn mang đến cho anh nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ.

Theo Đức Bảo, ngay lúc này tại Nhà hát Sông Hương, ê-kíp VTV cùng toàn bộ ban tổ chức, các em học sinh và người dân Huế tất bật tổng duyệt cho buổi lên sóng ngày mai. Thời tiết mát mẻ nhưng không khí thì nóng lên từng giờ, thể hiện rõ niềm kỳ vọng và tình cảm mà gia đình, thầy cô, bạn bè dành cho nhà leo núi Lê Quang Duy Khoa.

“Dù điểm cầu Huế phải chuyển từ không gian ngoài trời vào trong nhà hát do thời tiết không thuận lợi, nhưng tinh thần của tất cả vẫn hừng hực. Ai cũng mong muốn mang đến cho khán giả cả nước những hình ảnh đẹp nhất, sống động và đầy cảm xúc”, anh nói.

Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Đức Bảo cho rằng tiêu chí sức khoẻ được đặt lên hàng đầu, để có thể “cháy” hết mình cùng các cổ động viên.

“Tôi không còn quá lo lắng mà tập trung vào việc truyền năng lượng tích cực và cảm xúc chân thật nhất. Ngoài thời gian tổng duyệt, tôi còn xem lại các phần thi của Duy Khoa, tìm hiểu thêm về em - một thí sinh thông minh, dễ mến và rất đáng quý”, nam MC cho hay.

Theo Đức Bảo, không khí ở các điểm cầu là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với các nhà leo núi. Trong những phút giây thi đấu căng thẳng, chỉ cần thoáng thấy hình ảnh người thân, thầy cô, bạn bè qua màn ảnh nhỏ, chắc chắn các em sẽ có thêm sức mạnh và cảm hứng để tiếp tục chinh phục đỉnh cao.

Chính vì vậy, ê-kíp sản xuất luôn dành toàn tâm toàn ý để đảm bảo mỗi điểm cầu đều được thể hiện chân thực, sống động và truyền tải trọn vẹn tinh thần cổ vũ tới các nhà leo núi.

“Ngoài kỷ niệm đáng nhớ ở Huế năm 2016 với nhà vô địch Hồ Đắc Thanh Chương, tôi còn nhớ mãi năm 2022 tại Hải Phòng. Khi đó, tôi vừa trải qua một đợt ốm do cúm, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Trời lại đổ mưa không ngớt, nhưng đến giờ lên sóng, tôi dường như quên hết mệt mỏi. Dù giọng đã khản đặc, tôi vẫn cố gắng hết mình để truyền năng lượng cho khán giả và thí sinh. Đó là khoảnh khắc khiến tôi càng thêm trân trọng công việc này”, anh nói.

Trước khi bốn nhà leo núi bước vào chung kết, MC Đức Bảo nhắn nhủ họ hãy thi đấu với tinh thần thoải mái, cháy hết mình để mang đến cho khán giả cả nước cuộc đua ấn tượng, nhiều cảm xúc và đáng nhớ.

“Đến được vòng chung kết, các em đã là những người chiến thắng thực thụ. Chúc các bạn may mắn”, MC Đức Bảo chia sẻ.