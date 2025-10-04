Người bị Tùng Dương “cướp hit” 7 tỷ view nói gì?

"Nữ ca sĩ liên tục bị “cướp hit”

Ra mắt từ 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của dòng nhạc quê hương đất nước. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Nhờ cơ duyên được một producer trẻ remix, ca khúc lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, tiến tới vị thế “hit quốc dân”. Đỉnh điểm là khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình vang lên tại Đại lễ 30/4 qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, tạo hiệu ứng cộng hưởng chưa từng có.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện

Tính đến hết tháng 9/2025, ca khúc đã cán mốc hơn 7 tỷ view trên đa nền tảng, trở thành một phần không thể thiếu trong làn sóng concert quốc gia. Từ 30/4 cho đến Quốc khánh 2/9, đi đến đâu người ta cũng bắt gặp giai điệu quen thuộc, trở thành tiếng hát hiệu triệu của cả dân tộc. Thành công này giúp Nguyễn Văn Chung sở hữu thêm một sáng tác mang tính biểu tượng mới bên cạnh những “hit để đời” trong sự nghiệp.

Phiên bản Đại lễ 30/4 của Đông Hùng - Võ Hạ Trâm gây sốt

Không chỉ dừng lại ở một bài hát, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã vượt ra khỏi ranh giới âm nhạc để trở thành hiện tượng văn hóa. Rất nhiều nghệ sĩ đã thử sức với ca khúc này, từ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Trung Quân cho đến gần đây nhất là Tùng Dương. Mỗi giọng ca đều mang đến sắc thái riêng, góp phần làm nên sự lan tỏa của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình.

Khi được Tùng Dương thể hiện tại concert Tổ Quốc Trong Tim, ca khúc như được “tái sinh”. Nam ca sĩ còn đầu tư hẳn tiền tỷ để ra mắt MV riêng, đưa bài hát lên một tầm vóc mới. Thậm chí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cha đẻ ca khúc cũng công nhận rằng Tùng Dương là người hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình hay nhất.

Khi được Tùng Dương thể hiện tại concert Tổ Quốc Trong Tim, ca khúc như được “tái sinh"

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn nhận xét: “Mỗi nghệ sĩ đều mang đến sắc thái riêng, giúp ca khúc chạm đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Bản của Duyên Quỳnh có sự chân thành, bản Võ Hạ Trâm - Đông Hùng thì hào hùng trong thời khắc trọng đại. Nhưng với cá nhân tôi, phiên bản ấn tượng và đúng tinh thần nhất chính là của Tùng Dương.



Tùng Dương đã thể hiện hoàn toàn đúng tinh thần tôi mong muốn khi viết ca khúc một lời hiệu triệu, một nguồn nội lực mạnh mẽ. Giọng hát của anh vừa đầy lòng biết ơn vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, phiên bản của Tùng Dương là phiên bản đầy đủ lời nhất, có cả hai câu ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta’. Đây là chi tiết tôi luôn muốn giữ lại. Khi đứng giữa 50.000 khán giả tại Mỹ Đình, nghe chính sáng tác của mình vang lên như một hợp xướng, tôi đã thực sự hạnh phúc”.

Nguyễn Văn Chung chọn Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của Tùng Dương là phiên bản hay nhất

Với khán giả, đây chính là màn “cướp hit” thành công nhất năm của divo làng nhạc Việt. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ Tùng Dương mới truyền tải được khát vọng cống hiến và sự hào hùng của ca khúc.

Nguyễn Duyên Quỳnh nói gì?

Chiều 3/10, trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu album mới Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình vol.2, Nguyễn Duyên Quỳnh cũng có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh việc Tùng Dương thể hiện hit 7 tỷ view.

Nguyễn Duyên Quỳnh chuẩn bị phát hành album Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình vol.2

Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi khán giả yêu thích phiên bản Tùng Dương, thậm chí bị gọi là “cướp hit”, Nguyễn Duyên Quỳnh bộc bạch: “Thực ra mọi người gán ghép cho anh Tùng Dương việc cướp hit thì Quỳnh thấy rất oan. Chính Quỳnh là người đã ngỏ lời với anh Tùng Dương cover lại ca khúc này. Bản thân Quỳnh mong muốn được nghe thêm nhiều phiên bản khác để học hỏi và làm phong phú hơn cách thể hiện của mình. Đối với Quỳnh, anh Tùng Dương luôn là một cây đại thụ trong âm nhạc, là thần tượng từ bé. Khi được nghe anh hát, Quỳnh vừa thăng hoa, vừa học hỏi thêm nhiều điều mới để mỗi lần đứng trên sân khấu có thể bùng nổ hơn”.

Nguyễn Duyên Quỳnh nói về việc Tùng Dương "cướp hit"

Nguyễn Duyên Quỳnh cũng đồng ý với quan điểm của Nguyễn Văn Chung rằng Tùng Dương là người hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đúng tinh thần nhất: “Khi xem anh Tùng Dương hát ở sân khấu lớn cùng 50.000 khán giả, dù chỉ xem qua TV thôi nhưng Quỳnh đã thực sự xúc động. Một bản thu có thể mang đến cảm xúc riêng, nhưng để chinh phục hàng vạn con người tại sân vận động thì cần sự cuốn hút đặc biệt. Và anh Tùng Dương đã làm được điều đó. Quỳnh hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Chung rằng phiên bản của Tùng Dương chính là phiên bản thuyết phục và ấn tượng nhất”.

Nguyễn Duyên Quỳnh cũng đồng ý với quan điểm của Nguyễn Văn Chung rằng Tùng Dương là người hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đúng tinh thần nhất

Phiên bản của Tùng Dương lần nữa giúp Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình viral trong đợt lễ A80

Từ một ca khúc không mấy được chú ý, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã trải qua hành trình 2 ngoạn mục để trở thành hiện tượng 7 tỷ view. Trong câu chuyện này, chính sự cộng hưởng của nhiều nghệ sĩ và hiệu ứng của 2 đợt Đại lễ lớn đã giúp ca khúc trở thành biểu tượng âm nhạc đích thực.

