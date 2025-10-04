Con gái Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam xuất hiện gây chú ý

Những năm gần đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) trở thành mỹ nhân thế hệ mới, vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại tính cách nền nã nên rất được lòng cư dân mạng. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô nàng đều thu hút sự chú ý từ công chúng.

Mới nhất - ngày 3/10, Lọ Lem cùng ba mẹ có mặt tại Sân khấu kịch Hồng Vân để dự lễ cúng Tổ nghề. Tại đây, ái nữ nhà MC Quyền Linh ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng, quần jeans và thả tóc nhưng vẫn khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Những khoảnh khắc của Lọ Lem tại lễ giỗ Tổ nghề Sân khấu ở Sân khấu Hồng Vân (Nguồn: @langleshowbiz, @khanhnguyen1509)

Dù các khoảnh khắc được ghi lại đều là quay vội, dùng camera thường nhưng Lọ Lem một lần nữa chứng minh nhan sắc Hoa hậu tương lai, đẹp không chút tì vết. Cũng trong những khoảnh khắc này, cô nàng luôn tươi cười cúi chào mọi người, thân thiện chụp ảnh với fan. Dù có ba mẹ luôn đi sát bên cạnh nhưng Lọ Lem cũng tỏ ra khá ngại ngùng.

Đặc biệt, trong hình ảnh chụp bằng máy ảnh ở góc nghiêng, gương mặt ái nữ sáng bừng, thần thái như tiên tử.

Khen Lọ Lem xinh nhiều rồi nhưng nhìn những khoảnh khắc này vẫn không thể ngừng trầm trồ (Ảnh: Kịch Hồng Vân)

Như mọi khi, cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi không ngớt phía dưới các bài đăng về Lọ Lem tại sự kiện. Ai nấy đều xuýt xoa vì nhan sắc chuẩn Hoa hậu tương lai của cô nàng.

“Lọ Lem luôn luôn xinh nhất”, “Bạn này hợp ăn mặc giản dị kín đáo nè”, “Xinh xắn nhẹ nhàng đúng hình mẫu mình hướng tới”, “Xinh yêu thật, nhìn mãi không chán”, “Ngoan, hiền, học giỏi, xinh đẹp. Sao bảo ông trời không cho ai tất cả mà bạn này cái gì cũng có vậy?”, “Xinh kiểu nhìn là có thiện cảm luôn á”,... là một số bình luận từ netizen.

Lọ Lem chụp ảnh cùng ba mẹ và các nghệ sĩ (Ảnh chụp màn hình/ The Khang Show)

Lọ Lem là con gái lớn của MC Quyền Linh NSƯT kiêm Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam và doanh nhân Dạ Thảo. Sinh ra trong gia đình nổi tiếng và được chăm sóc đủ đầy, nhưng Lọ Lem được bố mẹ nuôi dạy giản dị, hướng đến sự tự lập, khiêm tốn.

Hiện tại, Lọ Lem đang là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - một trong những trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, nhưng lựa chọn ở lại Việt Nam để phát triển. Trong thời gian học phổ thông, cô theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao và dự án xã hội.

Lọ Lem đã sớm chứng tỏ tinh thần tự lập khi tiết lộ đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng năm 16 tuổi từ các công việc quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu,... Cô từng chia sẻ bản thân biết lao động, tiết kiệm và tự trang trải một phần học phí, thậm chí góp tiền cùng bố mẹ mua xe gia đình trị giá hàng tỷ đồng.

Hiện tại, ở tuổi 19, Lọ Lem được xem là hình mẫu mỹ nhân mới - vừa xinh đẹp vừa có học vấn, vừa có tính cách tốt, vừa tự tin thể hiện bản thân. Cô định hướng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực, tham gia hoạt động xã hội và phát triển kinh doanh theo phong cách riêng, thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Một số hình ảnh đời thường của Lọ Lem

