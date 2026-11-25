Phát sóng tối 1/10/2021, tập 4 của Vua Tiếng Việt mùa 1 có chủ đề “Tình yêu”, quy tụ bốn người chơi đến từ những lĩnh vực khác nhau: ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, biên tập viên Đỗ Thùy Thái Bình, rapper Lê Anh Đức (Rich Choi) và chuyên gia tư vấn tình yêu Nguyệt Ánh Rudicaf.

Ở vòng thi đầu tiên mang tên Phản xạ, mỗi người chơi phải xử lý liên tiếp các câu hỏi về tiếng Việt trong khoảng thời gian giới hạn. Đây là phần thi đòi hỏi vốn từ, khả năng nhận diện ngôn ngữ và tốc độ phản ứng nhanh. Trong phần chơi của mình, Nguyệt Ánh trả lời chính xác 11 câu hỏi, trở thành người có số câu trả lời đúng nhiều nhất ở vòng này tại thời điểm chương trình phát sóng. Thành tích ấy cũng giúp cô tạo nên kỷ lục đầu tiên của tập.

Trong khi đó, rapper Rich Choi có số điểm thấp hơn và phải dừng cuộc chơi ngay sau vòng Phản xạ. Nam rapper cũng mang đến không khí sôi động khi giới thiệu bản thân bằng một đoạn rap trước khi bước vào phần thi.

Ba người chơi còn lại tiếp tục bước vào vòng Giải nghĩa. Ở thử thách này, người chơi phải diễn đạt để đối thủ đoán được từ khóa mà không được nói trực tiếp từ cần tìm. Đây không chỉ là cuộc đua về vốn từ mà còn đòi hỏi khả năng lựa chọn cách giải thích ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu.

Nguyệt Ánh và biên tập viên Đỗ Thùy Thái Bình đã liên tiếp ghi điểm trong phần thi này. Hai người chơi thể hiện sự ăn ý trong cách diễn đạt và phán đoán, khiến ca sĩ Đinh Mạnh Ninh phải xin dừng cuộc đua. Kết thúc vòng Giải nghĩa, Nguyệt Ánh và Thái Bình cùng đạt 18 điểm, qua đó thiết lập kỷ lục mới cho chương trình.

Trải qua 4 phần thi, Nguyệt Ánh đã để lại nhiều ấn tượng dù không giành được ngôi vua của chương trình

Do có cùng số điểm, hai cô gái phải bước vào câu hỏi phụ để phân định người đi tiếp. Sau màn so tài này, Nguyệt Ánh giành quyền bước vào vòng Xâu chuỗi. Ở phần thi tiếp theo, người chơi phải sắp xếp các từ ngữ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh, vừa đảm bảo đúng cấu trúc vừa có ý nghĩa. Vượt qua thử thách này, Nguyệt Ánh trở thành người chơi tiến vào vòng cuối cùng.

Tại vòng Soán ngôi, cô phải đối mặt với những thử thách khó hơn để có cơ hội giành danh hiệu Vua tiếng Việt. Tuy nhiên, hành trình của nữ người chơi khép lại ở câu hỏi thứ hai. Một trong những yêu cầu của phần thi cuối là sáng tác thơ theo đề bài của chương trình. Bài thơ Nguyệt Ánh đưa ra chưa được ban cố vấn đánh giá đạt yêu cầu. Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nhận xét: “Dù rất quý em, nhưng bài thơ em làm vẫn chưa đạt”.

Như vậy, dù không thể chạm tay vào danh hiệu cao nhất, Nguyệt Ánh vẫn có một tập thi đáng nhớ với hai dấu mốc nổi bật: trả lời đúng 11 câu ở vòng Phản xạ và cùng Đỗ Thùy Thái Bình đạt 18 điểm ở vòng Giải nghĩa. Đây cũng là hai thành tích được ghi nhận là những kỷ lục mới của chương trình tại thời điểm đó.

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