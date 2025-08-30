Người chưa có VNeID cấp độ 2 có nhận được 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Việc sở hữu và liên kết tài khoản VNeID mức 2 với ngân hàng sẽ giúp quá trình nhận quà trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, tất cả người dân đều sẽ được nhận món quà 100.000 đồng, bất kể đã có tài khoản định danh mức 2 hay chưa. Tuy nhiên, việc sở hữu và liên kết tài khoản VNeID mức 2 với ngân hàng sẽ giúp quá trình nhận quà trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Đây cũng là một phần trong nỗ lực chuyển đổi số quốc gia, nhằm thúc đẩy các giao dịch không dùng tiền mặt và số hóa các dịch vụ công.

Theo Bộ Công an, mục tiêu trong năm nay là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.

Với phương thức chuyển khoản, người dân có thể nhận 100.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng liên kết an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Hiện nhiều ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Sacombank, ACB, LPBank, TPBank,...đã có hướng dẫn khách hàng thực hiện liên kết. Nếu khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng cũng có thể mở tài khoản online dễ dàng qua App ngân hàng.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng. (Ảnh: Ngân hàng Agribank)

Tại Công điện 149/CĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lặp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.