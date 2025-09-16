Trong thế giới học thuật, nơi tri thức là ngọn lửa không bao giờ tắt, có những con người biến việc học thành một cuộc phiêu lưu vô tận, thách thức mọi giới hạn của thời gian và tuổi tác. Luciano Baietti, một cựu hiệu trưởng trường học người Ý, chính là biểu tượng sống động cho đam mê học tập suốt đời.

Được Guinness World Records công nhận là người có nhiều bằng đại học nhất thế giới với 15 tấm bằng (bao gồm cử nhân và thạc sĩ), câu chuyện của ông không chỉ là con số, mà là hành trình đầy cảm hứng về sự kiên trì và khát khao khám phá.

Luciano Baietti

Hành trình từ giáo viên thể dục đến kỷ lục gia

Sinh năm 1947 tại Velletri, một thị trấn nhỏ gần Rome, Ý, Luciano Baietti khởi đầu sự nghiệp như một giáo viên thể dục ở trường trung học. Không bằng cấp danh giá hay hoàn cảnh đặc biệt, ông chỉ có một thứ, đó là niềm đam mê cháy bỏng với tri thức.

Từ những năm 1970, ông bắt đầu ghi danh vào các khóa học tại các trường đại học quanh Rome, từ lịch sử, triết học, ngôn ngữ học đến âm nhạc. Năm 2002, khi nhận được bằng thứ 8 (về kỹ năng vận động), ông chính thức được Guinness công nhận là người có nhiều bằng cấp nhất thế giới. Kể từ đó, ông tiếp tục chinh phục thêm các bằng nữa, đạt mốc 15 vào khoảng năm 2017 với các lĩnh vực đa dạng như giáo dục thể chất, luật, văn học, triết học, xã hội học, tội phạm học và chiến lược quân sự.

Không có thời gian rảnh rỗi hay nguồn tài chính dư dả, Baietti làm việc toàn thời gian, học vào ban đêm và cuối tuần. Ông từng chia sẻ: "Học tập là cách tôi cảm thấy tự do và sống động".

Ông lấy cảm hứng từ Louis-François Bertin, nhà văn luận Pháp thế kỷ 19, người mà ông gọi là "biểu tượng của văn hóa và tri thức". Chính tinh thần này đã giúp ông biến một cuộc đời bình thường thành một câu chuyện phi thường, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ Ý và chăm lo gia đình, chứng minh rằng học tập có thể hòa quyện với cuộc sống hàng ngày.

Chinh phục tri thức qua những thử thách khắc nghiệt

Mỗi tấm bằng của Baietti là kết quả của hàng năm trời nghiên cứu, thi cử và viết luận văn. Ông đã học tại hơn 10 trường đại học, từ Đại học La Sapienza danh giá ở Rome - một trong những ngôi trường cổ nhất thế giới đến các chương trình học từ xa ở Turin và trực tuyến ở Naples. Các lĩnh vực ông theo đuổi trải dài từ giáo dục thể chất, xã hội học, văn học, luật, khoa học chính trị, triết học, kỹ năng vận động, đến tâm lý học.

Mỗi bằng cấp, từ cử nhân đến thạc sĩ, đều đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật đáng kinh ngạc, đặc biệt khi ông vừa làm hiệu trưởng, vừa tình nguyện, vừa chăm lo cho gia đình. Vợ ông - một người phụ nữ trẻ hơn ông khoảng 30 tuổi thường gọi ông là "một nhân vật thực thụ".

Ở tuổi gần 80, Baietti vẫn duy trì thói quen thức dậy lúc 3 giờ sáng để học, biến những giờ yên tĩnh của buổi sớm thành "thời gian vàng" cho tri thức. Ông từng kể về buổi lễ tốt nghiệp bằng thứ 15: "Khi tôi được công nhận, cả hội đồng thi đứng dậy vỗ tay. Họ nói: 'Tiến sĩ, ông có nhiều bằng cấp hơn tất cả chúng tôi cộng lại!'".

Những khoảnh khắc như thế không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua giới hạn tuổi tác và thời gian của ông. Ông từng lên kế hoạch học thêm bằng thứ 16 về khoa học thực phẩm.

Những chi tiết độc đáo đằng sau kỷ lục

Hành trình của Luciano Baietti đầy những chi tiết thú vị. Ông sở hữu một thư viện cá nhân tại nhà với hàng nghìn cuốn sách, từ triết học cổ điển đến nghiên cứu hiện đại, được sắp xếp tỉ mỉ như một bảo tàng tri thức. Trên tường, ông treo chân dung các nhà tư tưởng lớn, trong đó nổi bật là Louis-François Bertin, người mà ông xem như nguồn cảm hứng. Ông từng nói vui: "Nhờ sách vở, tôi cảm thấy tự do thực sự" chơi chữ giữa "libro" (sách) và "libero" (tự do) trong tiếng Ý.

Một điểm đặc biệt nữa là sự đa năng của ông. Ngoài công việc hiệu trưởng và học tập, Baietti còn là một tình nguyện viên tích cực, từng hỗ trợ các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Ý. Ông cũng viết bài và giảng dạy về giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm của mình với thế hệ trẻ. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn không ngừng học, chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản. "Tôi không học để phá kỷ lục, mà để hiểu thế giới", ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Ý.

Từ một giáo viên thể dục bình thường, ông trở thành biểu tượng của "học sinh vĩnh cửu", chứng minh rằng tri thức không có giới hạn và đam mê có thể biến bất kỳ ai thành một huyền thoại.

Tổng hợp