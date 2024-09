Người có thể chất trường thọ thường sở hữu 3 đặc điểm cơ thể, không chỉ ít nguy cơ ung thư, trẻ khỏe hơn mà còn sống lâu hơn

Đặc biệt những người có 3 đặc điểm này có thể nói là bẩm sinh đã có “tiềm năng trường thọ”, hoặc nó có thể chỉ ra tiềm năng trường thọ của một người, vì vậy hãy nhanh tay kiểm tra nhé!

1. Người có đôi tay khỏe

Độ khỏe của tay phản ánh sức khỏe và tiềm năng kéo dài tuổi thọ trong tương lai của một người.

Vào tháng 3/2024, một nghiên cứu được công bố trên JAMA Netw Open, một tạp chí phụ của Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, đã phát hiện ra rằng lực cánh tay là một chỉ số quan trọng về khối lượng cơ bắp của một người và những người lớn tuổi có ít cơ bắp hơn thì có nguy cơ tử vong cao hơn.

Nghiên cứu trên 5.888 người cao tuổi và hơn 13% có chức năng cơ thấp. Trong số đó, 2,2% bị thiểu cơ rõ ràng và 11,1% có thể bị thiểu cơ. Phân tích cuối cùng cho thấy những người lớn tuổi mắc chứng thiểu cơ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 93% trong 10 năm và những người lớn tuổi có khả năng bị thiểu cơ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 29% trong 10 năm.

Ngoài ra, vào tháng 4/2024, các nhà nghiên cứu Phần Lan đã công bố một nghiên cứu đoàn hệ tương lai trên Tạp chí Lão khoa, nghiên cứu dữ liệu sức khỏe của 342.443 người Phần Lan trong độ tuổi 40-108 tuổi. Phân tích cho thấy những người có tay cầm chắc hơn có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và tử vong thông thường thấp hơn 2-10%.

2. Người đi bộ nhanh

Một số người đi bộ với tốc độ rất nhanh và những bước sải dài ngay cả khi họ lớn tuổi hơn, họ vẫn đi bộ tốt như những người trẻ tuổi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đi bộ nhanh hơn có thể có khả năng sống lâu hơn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Sinh học truyền thông (Hoa Kỳ) năm 2022 cho thấy những người đi bộ nhanh không chỉ có khả năng sống lâu hơn mà còn trẻ hơn về tuổi sinh học so với những người đi bộ với tốc độ chậm hơn!



Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu đi bộ từ hơn 400.000 người, có độ tuổi trung bình là 56,5 tuổi. Phân tích cho thấy so với những người đi bộ chậm hơn, những người đi bộ nhanh hơn trẻ hơn, ít hút thuốc hơn và ít mắc các bệnh mãn tính hoặc hạn chế vận động trong khi những người đi bộ chậm hơn ít hoạt động thể chất hơn và có tỷ lệ béo phì cao hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện ra rằng có mối quan hệ nhân quả giữa tốc độ đi bộ và “chiều dài telomere bạch cầu”, một chỉ số về sự lão hóa của cơ thể. Cơ thể của một người càng già thì telomere trong tế bào của họ sẽ càng ngắn. Những người đi bộ nhanh có “chiều dài telomere bạch cầu” dài hơn đáng kể so với những người đi bộ chậm, điều đó có nghĩa là họ có khả năng sống lâu hơn. Sự khác biệt về “chiều dài telomere của bạch cầu” giữa người đi chậm và người đi nhanh tương đương với 16 tuổi.

3. Người có dáng người đậm nhưng vòng eo nhỏ

Dáng người đậm nhưng có vòng eo thon gọn? Thật sự có người như vậy sao? Đúng vậy, họ không chỉ tồn tại mà những người như vậy còn có khả năng sống lâu hơn!

Vào tháng 4/2024, Giáo sư Shi Xiaoming và Giáo sư Lu Yuebin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu.

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu cơ thể của 5.306 người trên 80 tuổi và tìm thấy hai đặc điểm:

- Béo hơn một chút sẽ tốt hơn cho tuổi thọ. Từ mức chỉ số khối cơ thể gầy (dưới 18.5), cứ tăng 1 kg/m2 (BMI = bình phương cân nặng/chiều cao), nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 4,5%. Khi chỉ số khối cơ thể ở mức khoảng 28 kg/m2, nguy cơ tử vong là thấp nhất. Điều này cho thấy người già có thân hình hơi béo sẽ có lợi cho tuổi thọ hơn.

- Vòng eo thon gọn sẽ tốt hơn cho tuổi thọ. Chu vi vòng eo có liên quan tích cực và nhân quả với tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do bệnh tim mạch và tử vong không do bệnh tim mạch. Nói cách khác, nếu hai người có cùng chiều cao, béo và gầy, trong đó một người có vòng eo nhỏ hơn thì người này sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn và cơ hội sống lâu hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang