Người dân 1 thành phố Trung Quốc có thu nhập vượt xa Nga và loạt nước Á, Âu: Quy mô thương mại số 1 thế giới

Thông báo thống kê tình hình phát triển kinh tế và xã hội Thượng Hải năm 2022 công bố vào ngày 22/3 vừa qua cho thấy, tổng sản lượng kinh tế của Thượng Hải sẽ tiếp tục đứng đầu trong số các trung tâm kinh tế của Trung Quốc.

GDP bình quân đầu người vượt Nga

Vào năm 2022, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thượng Hải đạt 4,465.28 tỷ NDT, giảm 0.2% so với cùng kỳ nhưng vẫn dẫn đầu các thành phố Trung Quốc.

Nếu tính theo dân số cư trú, GDP bình quân đầu người của Thượng Hải năm 2022 tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 180,400 NDT (26,097 USD).

Con số này vượt xa GDP bình quân đầu người của Nga (12,194.78 USD) và của chính Trung Quốc (12,556.3 USD), cùng nhiều quốc gia Á Âu khác như Thái Lan (7,066.19 USD), Malaysia (11,109 USD), Ba Lan (17,999.9 USD), Slovakia (21,391 USD), Lativa (21,148 USD),... - theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2021.

Xét theo xu hướng, hoạt động kinh tế năm 2022 cho thấy khả năng phục hồi của Thượng Hải. GRDP của thành phố tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ trong quý I. Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trong quý II, GRDP nửa đầu năm giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ sản xuất nhanh chóng phục hồi, mức giảm tăng trưởng trong ba quý đầu năm đã thu hẹp xuống 1,4% và mức giảm trung bình năm tiếp tục thu hẹp xuống 0,2%.

Xét theo khu vực kinh tế, giá trị gia tăng của khu vực kinh tế thứ nhất (nông-lâm-ngư nghiệp) là 9,695 tỷ NDT, giảm 3,5%; giá trị gia tăng của khu vực kinh tế thứ hai (chế tạo-xây dựng) là 1,145.843 tỷ NDT, giảm 1,6%; giá trị gia tăng của khu vực kinh tế thứ ba (dịch vụ) là 3,309.742 tỷ NDT, tăng 0,3%.

Thượng Hải là thành phố giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Getty

Giá trị gia tăng của khu vực công nghiệp thứ ba chiếm 74,1% GDP toàn tỉnh, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục được tối ưu hóa.

Tài chính và vận chuyển hàng hóa là điểm sáng

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan, ngành tài chính trở thành điểm sáng trong quá trình phát triển kinh tế của Thượng Hải. Vào năm 2022, giá trị gia tăng của ngành tài chính Thượng Hải là 862,631 tỷ NDT, tăng 5.2% so với cùng kỳ.



Năm ngoái, tổng doanh thu của thị trường tài chính Thượng Hải đạt 2,932.98 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 16,8%, tốc độ tăng trưởng tăng 6.4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Sở giao dịch tương lai Thượng Hải và doanh thu thị trường liên ngân hàng lần lượt tăng 7.6%, 12.6% và 23.8%.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chưa hoàn toàn phục hồi và nhu cầu bên ngoài suy yếu, quy mô thương mại của Thượng Hải tiếp tục tăng trong năm ngoái.

Một mặt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Thượng Hải tiếp tục đứng đầu các thành phố thế giới , mặt khác đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt mức cao mới.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa tại các cảng Thượng Hải đạt 10,4 nghìn tỷ NDT, chiếm khoảng 3.6% tổng kim ngạch thế giới.

Nhờ thương mại quốc tế đang được đẩy nhanh, danh sách các doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải đã mở rộng lên 577 doanh nghiệp.

Đồng thời, sản lượng container thông qua cảng Thượng Hải đạt 47,303 triệu container tiêu chuẩn quốc tế, đứng đầu thế giới trong 13 năm liên tiếp.

Khối lượng vận chuyển container đã vượt quá 25 triệu thùng tiêu chuẩn, tăng 9.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Theo Guancha)