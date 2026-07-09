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Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm 2 dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng, bổ sung gần 2.600 căn hộ

| | Bất động sản

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư triển khai 2 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 4.059 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai 2 dự án nhà ở xã hội tại các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc và Bồng Lai với gần 2.600 căn hộ.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại lô đất A2-OXH3, phân khu số 14, khu đô thị mới Tây Bắc (phường Vũ Ninh và Kinh Bắc) do CTCP Đầu tư dự án TC Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 1,98 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.276 tỷ đồng, gồm tòa nhà ở xã hội cao 17 tầng với 640 căn hộ và 126 căn hộ thương mại, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 người. Thời gian thực hiện là 48 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất A4-NOXH1, phân khu 19, khu vực trung tâm Phố Mới mở rộng (phường Bồng Lai) được giao cho CTCP Logistics Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 5,13 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.783 tỷ đồng, gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 17 tầng với khoảng 1.932 căn hộ và 30 căn nhà ở thương mại thấp tầng, đáp ứng chỗ ở cho gần 4.000 người. Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng.

Hai dự án nhằm cụ thể hóa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần hoàn thiện quy hoạch đô thị, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và cải thiện điều kiện sống cho người dân có thu nhập thấp, công nhân cùng các đối tượng được hưởng chính sách.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 198 về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu từng bước chuyển dịch cơ cấu phát triển nhà ở theo hướng tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các loại hình nhà ở phục vụ an sinh, giúp người dân, công nhân, người lao động... được tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành khoảng 135.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

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