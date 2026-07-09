Tuyến cao tốc "huyết mạch" của thành phố giàu nhất miền Bắc được đề xuất rót hơn 25.000 tỷ đồng để mở rộng lên 10-12 làn xe

Pạm vi nghiên cứu dự án dài gần 30 km trên địa bàn TP Hà Nội (ảnh: VTC News).

Theo Báo Hà Nội Mới, CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 - 12 làn xe theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Lãnh đạo Công ty Phương Thành cho biết, phạm vi nghiên cứu dự án dài gần 30 km trên địa bàn TP Hà Nội, từ nút giao Pháp Vân (giao giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3) đến nút giao Đại Xuyên (Km211+256).

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải và bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là trục không gian quốc lộ 1A (quy mô mặt cắt ngang 90 m, gồm 16 làn xe), Công ty Phương Thành đề xuất mở rộng tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Cụ thể, đoạn từ Pháp Vân đến Vành đai 4 sẽ được mở rộng lên 12 làn xe. Đối với đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ, tuyến sẽ được mở rộng lên 10 làn xe.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (ảnh: VTC News).

Theo phương án đề xuất, toàn tuyến sẽ có 9 nút giao liên thông, trong đó dự án đầu tư 7 nút, 2 nút giao còn lại hoạch định triển khai sau cùng dự án trục ngang.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.100 tỷ đồng, gồm hơn 1.700 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng, thiết bị khoảng hơn 16.900 tỷ đồng…

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả tài chính, Công ty Phương Thành đề xuất triển khai dự án theo phương thức PPP với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia khoảng 64% (tương đương khoảng 16.120 tỷ đồng). Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 21 - 22 năm.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu phương án vốn nhà nước tham gia tối đa 50% tổng mức đầu tư (khoảng 12.550 tỷ đồng), song đánh giá phương án này không bảo đảm hiệu quả tài chính.

Được biết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 6 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/h theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự án được cải tạo, nâng cấp tuyến chính đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe cơ giới, nền đường rộng 25 m. Đồng thời xây dựng hệ thống trạm thu phí và cải tạo đường dân sinh.

Giai đoạn 2, tuyến được mở rộng hoàn chỉnh lên 6 làn xe, nền đường rộng 33,5m và xây dựng đường gom song hành hai bên.

Theo đơn vị vận hành, từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng bình quân khoảng 6% mỗi năm. Số liệu xe con quy đổi trung bình của năm 2024 cho cả hai chiều khoảng 85.000 xe/ngày đêm, vượt xa lưu lượng xe theo thiết kế (khoảng 55.400 xe/ngày đêm).