Người dân bắt được con trăn "khổng lồ" trước cửa nhà





Một phen hoảng loạn xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một con trăn khổng lồ bất ngờ từ cánh đồng bò vào khu dân cư, tìm cách chui vào nhà người dân. Một người đàn ông đã phải trực tiếp khống chế con vật trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo India Today, vụ việc xảy ra ngày 14/8/2026 tại làng Hasanpur Kadim, thuộc thành phố Meerut. Ban đầu, con trăn được phát hiện di chuyển trên những cánh đồng gần khu dân cư. Sau đó, nó trườn qua con đường trong làng và tiến thẳng về phía một ngôi nhà.

Sự xuất hiện của con vật kích thước lớn khiến người dân không khỏi hoảng sợ. Đáng chú ý, khi con trăn tìm cách bò qua cửa để vào bên trong, một người đàn ông đã nhanh chóng tiếp cận, dùng tay giữ chặt nhằm ngăn nó tiếp tục di chuyển.

Người đàn ông khống chế con trăn khổng lồ khi con vật tìm cách bò vào nhà dân. Ảnh cắt từ clip India Today.

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy con trăn khổng lồ trườn trên đường làng, trong khi người đàn ông tìm cách khống chế nó. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhiều người dừng lại theo dõi, lấy điện thoại ghi hình, trong khi một số người khác tỏ ra lo lắng trước kích thước của con vật. Đám đông tập trung cũng khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc trong một thời gian.

Trước tình hình trên, người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt giữ con trăn. Sau khi khống chế thành công, lực lượng chức năng đưa con vật đến thả tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Hastinapur.

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời cho thấy nguy cơ động vật hoang dã xuất hiện tại các khu dân cư, đặc biệt ở những địa bàn gần đồng ruộng và môi trường sống tự nhiên của chúng.



