Người dân Bình Định, Gia Lai đón tin vui: Sẽ chỉ mất 2 giờ di chuyển giữa 2 tỉnh nhờ tuyến cao tốc gần 44.000 tỷ đồng xây 3 hầm xuyên qua 2 con đèo hiểm

Theo đó, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku với tổng chiều dài tuyến khoảng 125km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định dài khoảng 40km, qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 85km, quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, bề rộng nền đường là 24,7 mét.

Tuyến đường sẽ đi qua thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định); thị xã An Khê, các huyện Đắk Pơ, Mang Yang, Đắk Đoa và TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Điểm đầu của dự án là quốc lộ 19B (đoạn qua An Nhơn) và điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Pleiku).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 43.700 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 và ngân sách trung ương, địa phương giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Dự án chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Dự án cũng được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt tương tự dự án nhóm A về đầu tư công. Đồng thời, được cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu với các gói thầu thuộc dự án…

Việc đầu tư dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bình Định và Gia Lai từ 3,5 - 4 giờ (đi theo quốc lộ 19) xuống còn khoảng 2 giờ và khắc phục được khó khăn, nguy hiểm khi đi qua đèo An Khê, Mang Yang, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý nhà nước và các tình huống khẩn cấp.

Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku của Ban QLDA 2 (Bộ Xây dựng), tuyến đường trên có hai vị trí đèo An Khê và Mang Yang có địa hình quanh co phức tạp và chênh lệch độ cao.

Cụ thể: Đèo An Khê chiều dài khoảng 9km, chênh cao hơn 400m và đèo Mang Yang có chiều dài khoảng 5km, chênh cao hơn 300m. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai qua hệ thống cảng biển Bình Định bị hạn chế. Phương tiện khi qua hai vị trí đèo trên có tốc độ bình quân chỉ khoảng 40 - 50km/h, ảnh hưởng rất lớn đến thời gian di chuyển từ thành TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đến TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Đối với đoạn đèo An Khê và đèo Mang Yang, Ban QLDA 2 dự kiến thiết kế xây dựng 3 công trình hầm, gồm: hầm An Khê 1 tại Km 35+900 dài khoảng khoảng 1.170m; hầm An Khê 2 tại Km 37+900 dài khoảng 860m và hầm Mang Yang tại Km 79+200 dài khoảng 3.000m.

Theo đó, mỗi vị trí hầm đường bộ trên cao tốc được thiết kế hai ống hầm. Mỗi hầm rộng 10,55m đảm bảo hai làn xe lưu thông an toàn. Thiết kế hầm vượt núi và khắc phục độ cao này nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện địa hình, an toàn trong vận hành khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Cũng theo Ban QLDA 2, phương án thiết kế xây dựng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến xây dựng 63 cầu trên tuyến chính và 11 cầu vượt ngang. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thuộc hành lang Đông - Tây có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung Bộ. Việc sớm đầu tư dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các địa phương liên quan; tạo điều kiện kết nối với các nước Lào và Campuchia.