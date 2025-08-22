Người dân Canada khổ sở vì quá nóng mà không có điều hòa

Một mạng lưới các nhóm xã hội dân sự ở Ontario, Canada đang kêu gọi tỉnh bang này phát triển một chương trình nhận thức về nhiệt độ cực nóng để đối phó tốt hơn với nguy hiểm từ thời tiết oi bức. Những ngày nắng nóng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, dẫn đến lời kêu gọi cho việc thành lập một chương trình giải quyết vấn đề nắng nóng cực đoan.

Extreme Heat Collaborative đã đưa ra lời kêu gọi hành động vào thứ Hai (18/8), bao gồm yêu cầu lập chương trình nhận thức về nhiệt độ cực nóng. Nhóm này cũng yêu cầu chính quyền theo dõi các trường hợp tử vong và nhập viện do nhiệt độ, và đảm bảo các trường học được trang bị điều hòa không khí.

"Việc làm mát và không khí sạch không phải là những thú xa xỉ. Chúng là điều kiện cơ bản cho sự an toàn và học tập. Chúng tôi cần một kế hoạch thực sự ngay bây giờ," Farheen Mahmood, một người vận động cho cha mẹ và tình nguyện viên của nhóm hành động về khí hậu For Our Kids, cho biết.

Nhiều nơi ở Canada đang trải qua khủng hoảng nắng nóng

Phát biểu tại Quốc hội Canada mới đây, cô nói rằng hai trong ba đứa con của cô đang học tại các trường học ở phía đông Toronto không có điều hòa không khí.

Hội đồng Giáo dục Khu vực Toronto, hội đồng giáo dục lớn nhất đất nước, đã nói rằng khoảng một phần ba trường học của họ có điều hòa. Hội đồng giáo dục này cũng nói rằng không thể mở rộng lắp đặt máy lạnh vì lý do tài chính, với tổng số tiền hàng tỷ đô la cho việc sửa chữa đã chất đống.

"Biến đổi khí hậu không phải là sắp đến. Nó đã đến rồi. Và mỗi ngày nắng nóng khói bụi chúng ta chần chừ, các em nhỏ phải trả giá," Mahmood nói thêm.

Nhiều cảnh báo nhiệt độ trong mùa hè

Một số khu vực ở Ontario đã phải chịu 6 lần cảnh báo nhiệt độ trong năm nay, nhiều hơn so với 4 lần của năm ngoái. Biến đổi khí hậu do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đang làm cho các đợt nắng nóng trở nên phổ biến hơn.

Số ngày có nhiệt độ vượt quá 30 độ C ở Toronto có thể tăng gấp ba lần vào giữa thế kỷ, từ khoảng 20 ngày lên đến 66 ngày.

Phát biểu tại Quốc hội, các thành viên của mạng lưới cho rằng tỉnh bang nên đưa ra các biện pháp bảo vệ cụ thể chống lại áp lực nhiệt độ cho công nhân.

Các thành phố Canada đang nỗ lực ngăn chặn tử vong do nắng nóng

"Cần có sự theo dõi tốt hơn các bệnh liên quan đến nhiệt độ, thương tích và tử vong trong số tất cả công nhân. Không có dữ liệu tốt, chúng ta khó mà biết được vấn đề lớn đến mức nào," Donald Cole, một bác sĩ tại các phòng khám sức khỏe nghề nghiệp và tình nguyện viên của Hiệp hội Y sĩ Canada về Môi trường cho biết.

Bộ trưởng lao động của Ontario đã chỉ ra rằng công nhân đã có quyền từ chối công việc không an toàn. Nhưng các nhà vận động cho rằng điều này không tính đến những người lao động trong tình thế bấp bênh, như công nhân nông trại di cư, những người sợ hậu quả khi phản đối hoặc báo cáo tai nạn lao động.

Những bảo vệ quyền lợi cho người thuê nhà cũng được nêu ra. Mạng lưới kêu gọi tỉnh ban hành quy định về nhiệt độ tối đa để đảm bảo các chủ nhà giữ nhiệt độ dưới 26 độ C trong các đơn vị cho thuê.

Toronto đang xem xét một đạo luật về vấn đề này. Những đề xuất này đã gây ra lo ngại liệu các chủ nhà có sử dụng việc lắp đặt, cải tạo điều hòa không khí làm cớ để trục xuất người thuê nhà hoặc tăng giá thuê cao không.

"Chúng ta không còn thời gian để chờ đợi nữa. Chúng ta đang ở trong một khủng hoảng nhiệt," Marcia Stone, một thành viên của nhóm quyền lợi người thuê nhà ACORN nói.

Nguồn: CBC News