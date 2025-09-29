Người dân cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Tân Việt Phát 2

Ngày 29-9, nhiều khách hàng mua đất nền tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phu Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, đề nghị chỉ đạo giải quyết những tồn đọng kéo dài nhiều năm qua.

Theo phản ánh, dự án Tân Việt Phát 2 được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2017, mở bán cùng năm và đã được cấp 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 6-2019.

Nhiều khách hàng cho biết đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, song đến nay vẫn chưa được sang tên sổ đỏ theo cam kết.

Một góc dự án Tân Việt Phát 2

Đơn cầu cứu cũng nêu rõ từ tháng 4-2025, khách hàng không thể liên hệ với Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có biện pháp cưỡng chế chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ theo bản án hình sự, buộc nộp hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách, đồng thời có phương án để đảm bảo hoàn thiện hạ tầng dự án, sang tên sổ đỏ cho khách hàng.

Liên quan đến dự án này, đầu tháng 9-2025, Ban Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp gặp mặt, lắng nghe ý kiến từ các khách hàng của dự án. Đơn vị này đã tiếp nhận các khiến nghị liên quan và chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

Trước đó, vào tháng 4-2025, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận (cũ), lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Việt Phát cam kết có phương án huy động các nguồn để thi hành án số tiền hơn 45 tỉ ngay trong tháng 5-2025.

Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 9-2025, công ty này vẫn chưa nộp hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách để khắc phục hậu quả vụ án, theo phán quyết của Tòa án.



