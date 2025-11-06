Người dân chú ý: Cấm dùng căn cước, CCCD vào việc này, ai vi phạm bị phạt nặng đến 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2025, thay thế cho Nghị định 144/2021.

So với Nghị định 144/2021, nhiều quy định về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước tại Điều 11 của Nghị định 282/2025 đã được điều chỉnh tăng mức phạt.

Không xuất trình thẻ căn cước, có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Nghị định 282 quy định mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho các hành vi:

- Không xuất trình thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi cơ quan hoặc người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra;

- Không tuân thủ đúng quy định pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử; không nộp thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù...

Hiện nay, Nghị định 144/2021 chỉ quy định mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng cho các vi phạm này.

Chiếm đoạt hoặc làm hỏng thẻ căn cước, phạt tới 4 triệu đồng

Mức phạt sẽ tăng lên từ 2 - 4 triệu đồng nếu vi phạm một trong các hành vi:

- Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước... của người khác; Huỷ hoại, cố ý làm hư hỏng, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước...

- Không nộp lại thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước cho cơ quan thẩm quyền khi bị thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam…

Hiện tại (theo Nghị định 144/2021), các hành vi này chỉ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng.

Phạt đến 8 triệu nếu gian dối để được cấp thẻ căn cước

Các hành vi như làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả, cung cấp thông tin hoặc tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước... sẽ bị xử phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng.

Mức phạt này đã tăng chính xác gấp đôi so với quy định tại Nghị định 144/2021.

Cầm cố thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 10 triệu

Theo nghị định mới, mức phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng sẽ được áp dụng cho các hành vi sau đây:

- Sử dụng thẻ CCCD giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả...; sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

- Cầm cố, nhận cầm cố, hoặc thuê, cho thuê thẻ CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước...

Mức phạt hiện hành cho các vi phạm này (theo Nghị định 144/2021) đang là 4 - 6 triệu đồng.

Một điểm đáng chú ý là Nghị định 144/2021 có quy định xử phạt hành vi mua bán, cho mượn thẻ CCCD... để thực hiện hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, quy định này đã không còn xuất hiện trong Nghị định 282/2025.