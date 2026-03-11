Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm

11-03-2026 - 21:36 PM | Xã hội

Hành vi tự ý tích trữ xăng dầu có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Vì đặc tính dễ bắt lửa, xăng dầu được xếp vào nhóm hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Theo danh mục hàng hóa nguy hiểm do Bộ Công Thương quản lý, ban hành tại Nghị định 34/2024/NĐ-CP, các loại nhiên liệu này thuộc nhóm cần kiểm soát nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cũng nêu rõ việc sản xuất, cất giữ, vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng trái phép các loại hàng hóa có nguy cơ cháy nổ là hành vi bị nghiêm cấm. Những loại hàng hóa này có thể tồn tại dưới dạng khí, lỏng hoặc rắn và đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, đe dọa đến tính mạng con người, tài sản cũng như môi trường và trật tự xã hội.

Do đó, việc tự ý tích trữ xăng dầu trong điều kiện không đảm bảo an toàn hoặc không đúng quy định có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Mức xử phạt đối với hành vi tích trữ xăng dầu trái phép

Các quy định hiện hành cho thấy hành vi tàng trữ xăng dầu trái phép có thể bị xử phạt hành chính khá nghiêm khắc. Theo Nghị định 106 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, người vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ.

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm- Ảnh 1.

Ngoài ra, nếu hành vi tích trữ xăng dầu nhằm mục đích kinh doanh hoặc đầu cơ trục lợi, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo các quy định về thương mại và quản lý thị trường.

Theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP và Nghị định 24/2025/NĐ-CP:

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm- Ảnh 2.

Đối với hành vi đầu cơ, tức mua gom xăng dầu với số lượng lớn nhằm chờ tăng giá để bán kiếm lời, mức phạt phụ thuộc vào giá trị hàng hóa tích trữ. Nếu lượng xăng dầu có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, người vi phạm có thể bị phạt 5 – 10 triệu đồng. Khi giá trị hàng hóa vượt 1 tỷ đồng, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trong trường hợp việc tích trữ xăng dầu trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Người dân chú ý: Hành vi này liên quan đến xăng dầu có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, thậm chí phạt tù 15 năm- Ảnh 3.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về kinh doanh, vận chuyển và bảo quản xăng dầu, đồng thời không tích trữ trái phép loại nhiên liệu nguy hiểm này để tránh rủi ro pháp lý cũng như nguy cơ cháy nổ.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

