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Người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ 28/9

| | Sống

Từ ngày 28/9, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thêm phương thức nhận tiền thông qua “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng VNeID.

Quy định này được nêu tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo BHXH Việt Nam, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người dùng tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận lương hưu, các khoản hỗ trợ và chi trả an sinh xã hội.

5 bước đăng ký nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID

Người thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp có thể chủ động thiết lập tài khoản hưởng an sinh xã hội ngay trên điện thoại nếu đã có tài khoản VNeID phù hợp.

Trước hết, mở ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

Người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ 28/9- Ảnh 1.

Người hưởng lương hưu có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản liên kết. (Ảnh: eBH)

Tại giao diện chính, chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”. Người dùng thực hiện xác thực theo yêu cầu của ứng dụng.

Tiếp đó, lựa chọn ngân hàng muốn liên kết và nhập chính xác số tài khoản nhận tiền. Thông tin tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có dữ liệu trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử.

Sau khi kiểm tra thông tin, người dùng tích chọn xác nhận đã đọc mục đích chia sẻ thông tin, sau đó bấm “Tiếp tục”.

Cuối cùng, chọn “Gửi thông tin”. Khi hệ thống thông báo đã tiếp nhận yêu cầu đăng ký, quá trình tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội được hoàn tất.

Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin để phục vụ việc chi trả vào tài khoản đã tích hợp trong các kỳ chi trả tiếp theo.

VNeID không phải tài khoản ngân hàng

Một điểm người nhận lương hưu cần phân biệt là “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên VNeID không phải một tài khoản ngân hàng mới.

VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Theo quy định, mỗi người chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản nói trên. Tài khoản được lựa chọn phải chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử. Quy định này nhằm bảo đảm khoản tiền được chuyển đúng người thụ hưởng.

Đáng chú ý, việc bổ sung phương thức nhận tiền trên VNeID không đồng nghĩa tất cả người đang hưởng lương hưu, trợ cấp phải lập tài khoản và chuyển sang hình thức này ngay.

BHXH Việt Nam cho biết, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng những hình thức khác theo quy định hiện hành.

Như vậy, từ ngày 28/9, người dân có thêm một lựa chọn để nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội trên nền tảng số. Phương thức này được kỳ vọng giúp quá trình chi trả thuận tiện hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và an toàn trong việc chuyển tiền đến người thụ hưởng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
VNEID

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