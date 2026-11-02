Người dân đang chuẩn bị mua xe chú ý thông báo từ công an

Những lời quảng cáo bán ô tô, xe máy giá rẻ bất thường trên Facebook, Zalo đang tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh xe thật, đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo thông qua hoạt động mua bán ô tô, xe máy đang diễn biến phức tạp. Người dân có nhu cầu mua phương tiện cần đặc biệt cảnh giác với những tài khoản rao bán xe có mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Theo Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo thông qua hoạt động mua bán ô tô, xe máy đang diễn biến phức tạp. (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)

Một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là lập tài khoản hoặc trang mạng xã hội với những tên gọi như "Kho xe nhập khẩu", "Kho xe thanh lý" để đăng tin bán ô tô, xe máy mới và đã qua sử dụng.

Các bài đăng thường đi kèm hình ảnh nhiều mẫu xe, cùng những lời quảng cáo hấp dẫn như xe nhập khẩu, chính chủ, chất lượng gần như mới nhưng giá chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thậm chí, người bán còn cam kết hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, cung cấp hồ sơ gốc, làm thủ tục sang tên hoặc đưa ra những lời chào mời nhằm khiến người mua tin rằng có thể sở hữu phương tiện với chi phí thấp.

Đánh vào tâm lý muốn mua xe giá rẻ, các đối tượng thường chủ động tư vấn nhiệt tình khi có người liên hệ. Chúng liên tục đưa ra những cam kết về chất lượng phương tiện, nguồn gốc xe và thủ tục mua bán để tạo dựng lòng tin.

Sau khi người mua có ý định giao dịch, đối tượng bắt đầu yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí vận chuyển hoặc phí giữ xe. Để thúc giục nạn nhân, chúng thường viện lý do có nhiều người cùng hỏi mua, xe sắp được bán cho khách khác hoặc cần thanh toán trước một khoản phí để hoàn tất thủ tục.

Khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc biến mất. Người mua lúc này không thể liên hệ với người bán, cũng không nhận được phương tiện như thỏa thuận.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ dừng lại ở việc mất tiền đặt cọc. Nếu mua phải phương tiện không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả hoặc đang có tranh chấp, người mua còn có thể gặp những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu và thủ tục đăng ký xe.

Công an khuyến cáo gì khi mua xe qua Facebook, Zalo?

Trước những thủ đoạn trên, Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch mua bán ô tô, xe máy trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt với những tin rao có mức giá thấp bất thường.

Người mua không nên chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh được danh tính người bán, nguồn gốc phương tiện và tính xác thực của thông tin giao dịch. Những lời quảng cáo như giá rẻ hơn thị trường, bao vận chuyển toàn quốc, thủ tục nhanh chóng hoặc cam kết giữ xe cần được kiểm chứng thay vì tin tưởng ngay.

Để hạn chế rủi ro, người dân nên ưu tiên gặp trực tiếp người bán, đến tận nơi kiểm tra phương tiện và đối chiếu số khung, số máy với giấy đăng ký xe. Đồng thời, cần xác minh thông tin chủ sở hữu, nguồn gốc phương tiện và tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan trước khi thanh toán.

Đặc biệt, giao dịch cần được thực hiện với người có quyền bán phương tiện hợp pháp. Người mua không nên nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu làm giả giấy tờ hoặc đang phát sinh tranh chấp. Các bên cũng cần thực hiện đầy đủ quy định về thu hồi đăng ký, biển số và sang tên xe theo quy định.

Ngoài ra, việc tìm hiểu lịch sử hoạt động, đánh giá và phản hồi của khách hàng đối với tài khoản hoặc cửa hàng bán xe cũng là bước cần thiết. Người mua không nên lấy hình ảnh, video được đăng tải trên mạng xã hội làm căn cứ duy nhất để quyết định giao dịch.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền nhưng không nhận được xe, người dân cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh bài đăng, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Một mức giá thấp hơn thị trường có thể là cơ hội mua xe, nhưng cũng có thể là cái bẫy được dựng lên để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Vì vậy, người dân cần kiểm tra kỹ người bán và phương tiện trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào.