Tại sao tôi không thể giảm cân dù ăn ít và tập thể dục nhiều? 5 suy nghĩ sai lầm phổ biến khiến bạn dễ tăng cân trở lại

Bạn đã từng rơi vào tình cảnh ăn ít hơn, chăm chỉ tập luyện hơn nhưng cân nặng vẫn chẳng nhúc nhích? Thậm chí, sau một thời gian kiên trì giảm cân, cơ thể lại nhanh chóng tăng cân trở lại? Vấn đề đôi khi không nằm ở việc bạn chưa đủ nỗ lực, mà có thể bắt nguồn từ những quan niệm giảm cân chưa đúng.

Chỉ chăm chăm nhìn vào cân nặng, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nhịn ăn để giảm cân nhanh hay chỉ tập trung vào các bài tập cardio... đều là những sai lầm nhiều người mắc phải. Nếu muốn giảm mỡ hiệu quả và duy trì vóc dáng lâu dài, bạn cần thay đổi cách tiếp cận ngay từ những điều cơ bản.

1. Cân nặng giảm đồng nghĩa với giảm mỡ thành công

Cân nặng giảm chưa chắc đồng nghĩa với việc lượng mỡ trong cơ thể đã giảm. Sự thay đổi trên cân trong thời gian ngắn có thể đến từ lượng nước, glycogen dự trữ hoặc khối cơ bị mất đi.

Mục tiêu của giảm cân lành mạnh không chỉ là giảm số kilogram mà còn cần ưu tiên giảm mỡ, đồng thời duy trì khối cơ. Vì vậy, bên cạnh cân nặng, bạn nên theo dõi thêm vòng eo, tỷ lệ mỡ cơ thể, hình dáng cơ thể và độ vừa vặn của quần áo để đánh giá sự thay đổi.

2. Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mới giảm được cân

Loại bỏ tinh bột khỏi thực đơn có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian đầu, nhưng một phần mức giảm này đến từ việc glycogen và lượng nước dự trữ trong cơ thể suy giảm, chứ không hoàn toàn là mỡ.

Nếu hạn chế carbohydrate quá mức trong thời gian dài, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, khó duy trì chế độ ăn cân bằng và dễ thèm ăn, từ đó tăng nguy cơ ăn quá mức trở lại.

Thay vì kiêng hoàn toàn tinh bột, hãy ưu tiên các nguồn carbohydrate giàu chất xơ như gạo lứt, yến mạch, khoai lang và ngũ cốc nguyên hạt. Lượng ăn nên được điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng và mức độ vận động của mỗi người.

3. Càng nhịn đói càng giảm cân nhanh

Giảm cân không có nghĩa là phải chịu đói thường xuyên. Khi lượng calo nạp vào quá thấp trong thời gian dài, cơ thể có thể thích nghi bằng cách giảm mức tiêu hao năng lượng. Bạn cũng dễ mệt mỏi, đói nhiều hơn và thèm những món giàu năng lượng.

Vòng luẩn quẩn nhịn ăn, thèm ăn rồi ăn quá mức có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng cân trở lại.

Để giảm mỡ bền vững, bạn cần tạo mức thâm hụt calo vừa phải, ăn đủ protein và các chất dinh dưỡng cần thiết. Điều quan trọng không phải ăn càng ít càng tốt, mà là lựa chọn cách ăn uống có thể duy trì lâu dài mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

4. Chỉ tập cardio là đủ để giảm cân

Chạy bộ, đi bộ nhanh hay đạp xe đều giúp tăng tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh chế độ ăn, cảm giác đói tăng lên sau khi tập có thể khiến bạn ăn bù phần năng lượng đã tiêu hao.

Bên cạnh đó, chỉ tập trung vào cardio mà bỏ qua các bài tập sức mạnh có thể khiến bạn chưa tối ưu được việc duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Hãy kết hợp vận động aerobic với các bài tập kháng lực như squat, tập tạ hoặc sử dụng dây đàn hồi, đồng thời bổ sung đủ protein. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ giảm mỡ, duy trì cơ bắp và cải thiện vóc dáng.

5. Thực phẩm lành mạnh ăn bao nhiêu cũng không béo

Các loại hạt, quả bơ, yến mạch hay sữa chua không đường đều có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, thực phẩm tốt cho sức khỏe không đồng nghĩa với việc không chứa calo.

Chẳng hạn, các loại hạt và quả bơ cung cấp nhiều chất béo có lợi nhưng cũng giàu năng lượng. Nếu ăn quá nhiều mà không chú ý đến khẩu phần, tổng lượng calo nạp vào vẫn có thể vượt nhu cầu của cơ thể.

Vì vậy, bạn không cần loại bỏ những thực phẩm yêu thích chỉ vì đang giảm cân, nhưng cũng không nên ăn không giới hạn chỉ vì chúng được xem là lành mạnh. Kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm đa dạng và cân đối tổng năng lượng mới là điều quan trọng.

Muốn giảm cân bền vững, hãy tập trung vào giảm mỡ và giữ cơ

Thay vì đặt mục tiêu bằng mọi giá phải giảm một số kilogram nhất định, hãy hướng đến việc giảm mỡ, duy trì khối cơ và xây dựng lối sống phù hợp với bản thân.

Một chế độ ăn kiểm soát năng lượng, cung cấp đủ protein, hạn chế đường bổ sung và tinh bột tinh chế, kết hợp tập cardio cùng tập sức mạnh sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn yêu thích ở mức hợp lý mà không cần ép mình vào chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Giảm cân không phải cuộc đua xem ai ăn ít hơn hay tập luyện vất vả hơn. Khi hiểu đúng về cơ thể và lựa chọn được phương pháp có thể duy trì lâu dài, bạn sẽ có cơ hội kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại.