Người dân giữa tâm bão kêu cứu, cần sự hỗ trợ

Giữa lúc cơn bão quần thảo, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng kêu cứu của người dân tại Gia Lai và các vùng lân cận. Họ cầu xin sự hỗ trợ khẩn cấp khi nhà cửa bị tốc mái, mất điện, mất liên lạc và nhiều người bị cô lập giữa mưa gió.

Những lời cầu cứu khắp MXH

Một người dùng mạng viết trong tuyệt vọng:“Em xin nhờ mọi người hỗ trợ ạ. Em có người quen ở Xóm 4, Thanh Huy 1, xã Tuy Phước Tây (trước đây là Phước An), huyện Tuy Phước, Bình Định. Nhà bạn hiện có hai người già nằm một chỗ và một con gái thể trạng rất yếu. Sau bão, nhà đã bị tốc hết mái và em mất liên lạc với bạn. Nếu ai ở gần khu vực này hoặc biết thông tin về gia đình, mong mọi người kiểm tra giúp và báo lại để em được biết tình hình. Em xin chân thành cảm ơn!”

Một tài khoản khác kêu cứu trong nước mắt: “Mọi người ai biết cứu hộ nào khu vực Nhơn An cứu với ạ. Người nhà em và bà con xung quanh bay mái hết trụ nổi nữa ạ.”

Cùng lúc đó, một người dân ở thôn Hội Lộc cầu cứu: “Nhà em bay hết tôn rồi mọi người ạ. Nhà em có 2 đứa nhỏ, 1 cụ, 1 người lớn. Em cần mọi người giúp đỡ. Giờ em không liên lạc được ai ở nhà hết ạ. Em tha thiết tìm cứu hộ.”

Clip: G.N

Trên mạng xã hội, một tài khoản G.N. cũng đăng tải đoạn video chia sẻ hình ảnh căn nhà tại Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cũng gần như bị phá huỷ sau trận bão. Mái tôn toàn bộ bị thổi bay, nhiều phần trong căn nhà bị phá huỷ. Các thành viên hốt hoảng đội mũ bảo hiểm ngồi co ro trước hiên nhà vừa tránh gió, vừa kêu cứu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, tại nhiều trạm trên địa bàn ghi nhận gió mạnh cấp cao hiếm thấy: Hòa Nhơn Đông gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát gió cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn gió cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn gió cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn gió cấp 7, giật cấp 11; Canh Thuận gió cấp 7, giật cấp 10; An Khê gió cấp 6; Cheo Reo gió cấp 7, giật cấp 8.

Mưa lớn cũng xuất hiện dày đặc trên khắp khu vực. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 180-200mm, như trạm Đắk Pling (185mm) - mức mưa có thể gây ngập cục bộ, sạt lở đất và lũ quét tại các vùng trũng, vùng ven suối.

Lúc 19 giờ ngày 6/11, tâm bão nằm ngay trên đất liền ven biển Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14. Đến rạng sáng 7/11, bão được dự báo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền.

Toàn bộ khu vực phía Đông Gia Lai, Bắc Đắk Lắk được đặt trong cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp độ rất nguy hiểm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định, bão số 13 có đường đi và mức độ ảnh hưởng tương tự bão Damrey (2017) và Molave (2020), song mưa tại Gia Lai lần này lớn hơn đáng kể, có thể gây ra nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét ở nhiều khu vực đồi núi.