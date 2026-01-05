Người dân Khánh Hòa cần làm gì để được cấp lại sổ đỏ bị mất do mưa lũ?

Ngày 5/1, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở này vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết giúp người dân vùng lũ sớm hoàn thiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ ) sau thiên tai.

Theo hướng dẫn, các cá nhân, hộ gia đình có sổ đỏ bị rách nát, hư hỏng do ngập lụt hoặc bị thất lạc trong quá trình di dời tránh bão có thể nộp hồ sơ bằng các hình thức như: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường hoặc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiết kiệm thời gian đi lại.

Đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 khiến nhiều gia đình bị mất, hư hỏng nhiều loại giấy tờ.

Các trường hợp áp dụng gồm: Giấy chứng nhận bị rách nát, nhòe chữ, hư hỏng do ngập lụt; hoặc bị thất lạc, mất trong quá trình di dời, sơ tán, bị nước lũ cuốn trôi.

Đối với hồ sơ cấp đổi do hư hỏng, người dân cần nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 (Nghị định 151/2025/NĐ-CP) và bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp có nhu cầu đo đạc lại hoặc trích đo địa chính, cần bổ sung mảnh trích đo bản đồ địa chính.

Đối với thủ tục cấp lại giấy chứng nhận bị mất, người dân cần nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151; mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.

Việc hướng dẫn kịp thời các thủ tục cấp lại, cấp đổi sổ đỏ giúp người dân vùng lũ ở Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống cũng như giúp bảo đảm công tác quản lý đất đai thống nhất, đúng quy định pháp luật.