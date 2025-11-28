Người dân kiến nghị nhanh chóng thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2

Ban Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng vừa làm việc với nhóm khách hàng mua đất nền trong dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là những người đã theo đuổi vụ việc nhiều năm qua và tiếp tục kiến nghị chính quyền giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan dự án.

Tại đây, nhiều người dân trình bày rằng họ đã ký hợp đồng mua đất nền trong giai đoạn 2017–2018, thanh toán đến 95%–100% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng chưa được phép xây dựng nhà ở trên các lô đất đã mua.

Một góc dự án Tân Việt Phát 2

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại khi chủ đầu tư còn yêu cầu khách hàng nộp thêm 5% giá trị còn lại, động thái này có dấu hiệu tiếp tục gây bất lợi cho họ.

Điều khiến các khách hàng bức xúc là dù tỉnh Bình Thuận trước đây và tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặt ra các mốc thời gian xử lý dứt điểm, nhưng tiến độ giải quyết vẫn rất chậm.

Từ tháng 6 đến nay, đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu thu hồi số tiền 45 tỉ đồng của Công ty Tân Việt Phát; giao các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

Tuy nhiên, đến thời điểm buổi tiếp dân, người dân vẫn chưa nhận được trả lời chính thức về việc khi nào sẽ được cấp giấy chứng nhận, khi nào có thể xây dựng nhà ở và bao giờ tỉnh sẽ chấm dứt việc kéo dài của dự án.

Theo thông tin từ Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã mời ông Nguyễn Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tân Việt Phát – lên làm việc giữa tháng 11.

Tại buổi làm việc, ông Phương cam kết, nếu thuận lợi, trong tháng 11 hoặc chậm nhất trong tháng 12-2025 sẽ nộp 45 tỉ đồng để thi hành án theo nghĩa vụ đã được xác định trước đó.

Cơ quan thi hành án cho biết nếu ông Phương không thực hiện đúng cam kết, đơn vị sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản của Công ty Tân Việt Phát, đồng thời xem xét kê biên các tài sản hợp pháp đứng tên cá nhân ông Phương để bảo đảm thi hành án.



Trong khi đó, người dân cho biết họ đã chờ đợi suốt 8 năm và mong muốn được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch tỉnh để làm rõ tiến độ xử lý dứt điểm vụ việc này.

