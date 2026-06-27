Người dân lưu ý khi giao thông ở trung tâm TPHCM 2 ngày cuối tuần

Ngày 27-6, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Bác. Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT thông báo như sau:

Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu vực tạm ngưng phương tiện lưu thông

- Từ hôm nay đến 15 giờ ngày 28-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur và từ Pasteur đến Công xã Paris) phục vụ công tác thi công.

Khu vực trung tâm TPHCM.

- Thời gian tổ chức tổng duyệt: Từ 4 giờ 30 đến khi kết thúc ngày 27-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào tuyến Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Paris), tuyến Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

- Thời gian tổ chức chính thức: Từ 5 giờ 30 đến khi kết thúc ngày 28-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào tuyến Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Paris), tuyến Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

Địa điểm: Xuất phát và về đích trên đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn (đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch); vị trí sân khấu đặt trên đường Lê Duẩn (đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Lộ trình đi bộ: Đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Lê Lợi – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Thánh Tôn – rẽ phải Pasteur – kết thúc đường Lê Duẩn

Thành phần dự kiến: Khoảng 5.000 người.

Chương trình Ngày chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

Thời gian: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 ngày 27-6.

Địa điểm: Đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch); sử dụng vị trí và sân khấu đặt trên đường Lê Duẩn (đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) của Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lộ trình chạy: 6 giờ 30, xuất phát từ Công viên 30 Tháng 4 (đường Lê Duẩn) - rẽ phải Công xã Paris - Đồng Khởi - rẽ phải đường Tôn Đức Thắng - rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn - rẽ phải Pasteur - về đích đường Lê Duẩn.

Thành phần dự kiến: Khoảng 8.000 người.

Hướng lộ trình thay thế

* Để tránh tuyến Lê Duẩn trong giai đoạn thi công phục vụ thực hiện 2 chương trình trên, người dân khi lưu thông, di chuyển vào các tuyến đường khác để tránh như sau:

+ Hướng 1: đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 2: đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Nguyễn Du – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 3: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 4: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – tiếp tục các hướng di chuyển.

* Trong thời điểm diễn ra 2 chương trình chính thức (ngày 27 và 28-6), để không bị gián đoạn trong quá trình lưu thông sinh hoạt vào buổi sáng và tránh các lộ trình của2 chương trình đi bộ, chạy bộ trên, người dân có thể di chuyển sang các hướng tránh như sau:

+ Hướng 1: đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes - NKKN – Nguyễn Du – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông…

+ Hướng 2: đường Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng– Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – hướng ra các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ…

+ Hướng 3: đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – phường Sài Gòn, An Khánh…