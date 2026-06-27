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Ra quyết định tạm giữ khẩn cấp Phan Minh Trí SN 1976

| | Xã hội

Phan Minh Trí bị tạm giữ để điều tra về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Phan Minh Trí (sinh năm 1976, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 23/6, Phan Minh Trí có biểu hiện say rượu bia, gây rối và không chịu thanh toán tiền tại một quán nhậu trên đường Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ.

Khi lực lượng Công an phường đến giải quyết vụ việc, Trí không chấp hành yêu cầu làm việc mà bỏ đi. Ít phút sau, Trí điều khiển xe ô tô bán tải quay lại quán và đâm vào khu vực kinh doanh, làm hư hỏng nhiều tài sản. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 44 triệu đồng.

Sau khi gây án, Trí điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai truy tìm, phối hợp tổ chức chốt chặn và khống chế đối tượng tại khu vực đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê.

Qua kiểm tra, Phan Minh Trí âm tính với ma túy; nồng độ cồn trong máu là 0,087 mg/l. Cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện liên quan cùng nhiều đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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