Người dân nhận được thông báo này cần đến Cơ quan Công an làm việc

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian gần đây ghi nhận tình trạng nhiều công dân làm thủ tục cấp hộ chiếu nhưng không đến nhận theo lịch hẹn. Hiện, có 67 trường hợp đã được cấp hộ chiếu nhưng chưa đến nhận và cũng không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc một số người dân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính nhưng lại cung cấp sai địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ. Trong quá trình phát, bưu tá không thể liên lạc được với người nhận nên phải hoàn trả hồ sơ về cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu những công dân đã có kết quả cấp hộ chiếu nhanh chóng đến nhận, tránh để quá hạn dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị sử dụng theo quy định mới. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp đăng ký nhận trực tiếp tại cơ quan Công an nhưng khi đến ngày hẹn lại vắng mặt, khiến thủ tục bị đình trệ, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Lai Châu thông báo áp dụng quy định hủy giá trị hộ chiếu đối với những trường hợp không đến nhận đúng thời hạn. Căn cứ Luật số 23/2023/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, Điều 28a nêu rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không đến nhận và cũng không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận, cơ quan cấp hộ chiếu sẽ thực hiện hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Vì vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị công dân đã được thông báo có kết quả cấp hộ chiếu cần nhanh chóng đến trụ sở để nhận trực tiếp hoặc phối hợp với dịch vụ bưu chính nhằm hoàn tất việc nhận kết quả, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp và nhận hộ chiếu, người dân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh qua số điện thoại 02133.793.345 hoặc đến địa chỉ số 06 đường Tôn Đức Thắng, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu để được hỗ trợ.