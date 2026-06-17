Người đàn ông 37 tuổi uống một cốc cà phê mỗi ngày suốt 1 năm, bác sĩ ngạc nhiên khi xem kết quả khám: "Anh đã uống gì vậy?"

Mỗi sáng lúc 7 giờ, Vương Đào (37 tuổi, Trung Quốc) lại vội vã bước vào ga tàu điện ngầm với chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Là chuyên viên phân tích tại một công ty tài chính, anh thường xuyên phải đối mặt với áp lực công việc lớn và những ngày làm việc kéo dài. Khoảng hơn một năm trước, để duy trì sự tỉnh táo và chống lại tình trạng kiệt sức, anh bắt đầu duy trì thói quen uống một tách cà phê đen, không đường không sữa mỗi ngày.

Ban đầu, vợ anh nhiều lần nhắc nhở vì lo ngại cà phê có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe định kỳ cuối năm lại khiến cả gia đình bất ngờ. "Chỉ số sức khỏe năm nay của anh còn tốt hơn năm ngoái", bác sĩ nói sau khi xem kết quả xét nghiệm, "Anh đang uống loại cà phê gì vậy?"

Trên thực tế, việc uống cà phê đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu công bố năm 2018 của Trường Y tế Công cộng Harvard, theo dõi hơn 200.000 người trưởng thành, cho thấy những người uống cà phê điều độ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 12-16% so với nhóm không uống.

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Không chỉ vậy, nhiều bằng chứng còn ghi nhận cà phê có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính phổ biến như tiểu đường tuýp 2, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, có lợi cho gan. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc uống càng nhiều càng tốt. Các chuyên gia nhấn mạnh lợi ích sức khỏe chỉ xuất hiện khi cà phê được sử dụng với lượng phù hợp.

Uống một tách cà phê mỗi ngày trong 1 năm, cơ thể có thể thay đổi ra sao?

Theo các chuyên gia, việc duy trì thói quen uống cà phê đen điều độ trong thời gian dài có thể mang lại ít nhất 3 thay đổi tích cực cho cơ thể.

Kiểm soát cân nặng và mỡ cơ thể tốt hơn

Cà phê đen chứa caffeine cùng nhiều hợp chất polyphenol có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo.

Một nghiên cứu trên nam giới trung niên châu Á cho thấy việc uống một tách cà phê đen mỗi ngày trong vòng một năm giúp giảm trung bình khoảng 2,4% tỷ lệ mỡ cơ thể, đồng thời cải thiện chỉ số vòng eo. Nhờ đó, nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và tiểu đường cũng được giảm bớt.

Cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung

Caffeine hoạt động bằng cách ức chế các thụ thể adenosine trong não, từ đó giúp cơ thể tỉnh táo hơn và nâng cao khả năng tập trung trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, một phân tích dữ liệu năm 2022 của Hiệp hội Tâm lý Sức khỏe Australia cho thấy nhóm người lao động từ 36-45 tuổi có thói quen uống cà phê vào buổi sáng ghi nhận tỷ lệ trầm cảm thấp hơn khoảng 11% so với nhóm không uống.

Một số người tham gia nghiên cứu cũng cho biết trí nhớ và hiệu suất làm việc của họ được cải thiện. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá 3 tách mỗi ngày, nguy cơ lo âu, bồn chồn và mất ngủ có xu hướng gia tăng.

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Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Đây là lợi ích khiến nhiều người bất ngờ. Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống cà phê đen có số lượng lợi khuẩn đường ruột, đặc biệt là bifidobacteria, cao hơn. Điều này góp phần giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giảm táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Đối với những người làm việc văn phòng, thường xuyên ngồi lâu hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, lợi ích này càng trở nên đáng chú ý. Tuy nhiên, những người có tiền sử viêm dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm cần thận trọng vì cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày.

Làm thế nào để uống cà phê có lợi cho sức khỏe?

Để tận dụng những lợi ích của cà phê mà vẫn hạn chế các tác động không mong muốn, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sử dụng cà phê đen nguyên chất, ít đường hoặc không đường. Những loại cà phê hòa tan chứa nhiều đường và chất béo nên được hạn chế vì có thể làm giảm lợi ích sức khỏe vốn có của cà phê.

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Bên cạnh đó, không nên uống cà phê khi bụng đói do thức uống này có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn. Thời điểm thích hợp để thưởng thức một tách cà phê là khoảng 30 phút sau bữa sáng. Về lượng tiêu thụ, mức caffeine được xem là phù hợp đối với đa số người trưởng thành vào khoảng 200-300mg mỗi ngày, tương đương 1-2 tách cà phê. Các chuyên gia cũng lưu ý không nên uống quá 3 tách mỗi ngày và nên tránh sử dụng cà phê sau 15 giờ chiều để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng cà phê không phải "thần dược". Những lợi ích kể trên chỉ phát huy tối đa khi đi kèm với chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và giấc ngủ đầy đủ.

Theo Toutiao