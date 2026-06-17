5 loại canh uống càng nhiều thận càng suy: Nhiều người dùng mỗi ngày để “bồi bổ”

Người Việt cũng như nhiều quốc gia châu Á có thói quen dùng canh, nước hầm trong bữa ăn. Nhiều người còn cho rằng nước canh càng ninh lâu, càng đậm vị thì càng bổ dưỡng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bác sĩ chuyên khoa thận tại Đài Loan (Trung Quốc), không phải loại nước dùng nào cũng tốt nếu sử dụng thường xuyên. Khi thực phẩm được hầm trong thời gian dài, các chất như kali, phốt pho, sản phẩm phân giải protein và purin có thể giải phóng nhiều vào nước.

Với người khỏe mạnh, thận có thể đào thải một phần các chất này. Nhưng với người có bệnh thận mạn, suy giảm chức năng thận hoặc người thường xuyên uống nước dùng đậm đặc, thói quen này có thể làm tăng áp lực lên thận. Dưới đây là 5 loại canh mà mọi người cần lưu ý.

1. Canh thuốc bổ không rõ nguồn gốc

Uống canh thuốc bổ không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Nhiều người có thói quen dùng các loại canh thuốc, món hầm thảo dược để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường lưu ý, thảo dược cũng là thực vật và có thể chứa kali.

Kali là chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, nhưng nếu thận suy yếu, lượng kali dư thừa không được đào thải tốt có thể dẫn đến tăng kali máu. Trường hợp nặng có thể ảnh hưởng tới nhịp tim, thậm chí gây nguy hiểm.

Vì vậy, người có bệnh thận, người đang điều trị bệnh mạn tính không nên tự ý uống các loại canh thuốc bổ không rõ thành phần, nguồn gốc hoặc dùng theo truyền miệng.

2. Canh xương hầm lâu

Canh xương hầm lâu (Ảnh minh họa).

Canh xương, nước hầm xương là món quen thuộc trong nhiều gia đình. Nhiều người tin rằng nước xương càng hầm lâu càng giàu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, xương động vật có thể là nơi tích lũy một số kim loại nặng. Khi ninh trong thời gian dài, một phần các chất này có thể đi vào nước hầm. Ngoài ra, nước xương hầm cũng có thể chứa nhiều phốt pho.

Với người có chức năng thận kém, lượng phốt pho cao có thể gây thêm gánh nặng cho thận. Vì vậy, canh xương nên được dùng điều độ, không nên coi là món “đại bổ” để uống hằng ngày.

3. Nước lẩu

Nước lẩu (Ảnh minh họa).

Nước lẩu là món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt trong các bữa tụ họp. Tuy nhiên, phần nước lẩu sau khi nhúng nhiều thịt, hải sản, rau và đồ chế biến sẵn lại là phần cần thận trọng nhất.

Sau thời gian đun lâu, nước lẩu có thể trở thành hỗn hợp đậm đặc của muối, purin, phốt phát, phụ gia từ viên thả lẩu và kali từ rau củ. Nếu uống nhiều phần nước này, cơ thể sẽ nạp thêm lượng lớn chất hòa tan.

Người có axit uric cao, gout, tăng huyết áp hoặc bệnh thận nên hạn chế uống nước lẩu cuối bữa, nhất là loại nước đã đun đi đun lại lâu.

4. Canh chua cay, súp sệt và các món có nhiều bột làm sánh

Một loại súp (Ảnh minh họa).

Các món canh chua cay, súp sệt thường có phần nước đậm vị, được làm sánh bằng bột. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, các món có nhiều bột làm sánh có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Đây là điều cần lưu ý vì đái tháo đường là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận. Ngoài ra, một số nguyên liệu như đậu phụ, măng trong nước dùng đậm đặc có thể làm tăng lượng oxalat. Oxalat kết hợp với canxi có thể hình thành sỏi canxi oxalat ở một số người dễ bị sỏi.

Do đó, các món canh sệt, chua cay nên ăn vừa phải, tránh dùng quá mặn hoặc quá đặc.

5. Nước súp mì ramen đậm đặc

Mì ramen kiểu Nhật (Ảnh minh họa).

Mì ramen kiểu Nhật được nhiều người yêu thích nhờ phần nước dùng béo, mặn, đậm đà. Nhưng chính phần nước súp này lại có thể chứa rất nhiều natri.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.400mg natri mỗi ngày. Trong khi đó, một bát ramen có thể chứa lượng natri rất cao, thậm chí vượt mức khuyến nghị nếu uống hết nước súp.

Ăn mặn kéo dài có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp cao lại là yếu tố gây hại cho cầu thận theo thời gian.

Nguồn: Aboluowang