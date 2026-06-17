Khách Tây đưa vợ đi chụp X-quang tại bệnh viện ở Đà Nẵng, thốt lên khi cầm hóa đơn: "Nó chỉ bằng 1 ly cà phê"

Mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) của anh Gunner (người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Video có tiêu đề "We Tried a Public Hospital in Vietnam - We Were Shocked!" (Chúng tôi đã thử khám bệnh tại một bệnh viện công ở Việt Nam - Chúng tôi đã sốc!). Đây là video ghi lại trải nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng).

Điều khiến vị khách nước ngoài này bất ngờ không phải là công nghệ hiện đại hay cơ sở vật chất xa hoa, mà là sự thuận tiện, nhanh chóng cùng mức chi phí mà anh cho là "khó tin" so với quê nhà.

Anh Gunner, người Mỹ đang sinh sống tại Đà Nẵng, chia sẻ về trải nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện 199, Đà Nẵng.

Đăng ký khám chỉ mất 5 phút, có kết quả X-quang sau 15 phút

Theo chia sẻ của Gunner, vợ anh cần thực hiện kiểm tra sức khỏe thông thường và chụp X-quang phổi. Hai vợ chồng di chuyển đến bệnh viện bằng taxi với chi phí khoảng 40.000 đồng.

Ngay khi đến nơi, họ được hướng dẫn tới khu vực hỗ trợ khách quốc tế. Toàn bộ thủ tục đăng ký diễn ra chỉ trong khoảng 5 phút trước khi vợ anh được đưa đi chụp X-quang.

Điều khiến Gunner ngạc nhiên là tốc độ xử lý tại bệnh viện. Chỉ khoảng 15 phút sau khi chụp, kết quả đã được trả cho bệnh nhân để bác sĩ đánh giá.

Điều khiến vị khách nước ngoài này bất ngờ không phải là công nghệ hiện đại hay cơ sở vật chất xa hoa, mà là sự thuận tiện, nhanh chóng cùng mức chi phí mà anh cho là "khó tin" so với quê nhà.

"Giá chụp X-quang chỉ bằng một ly cà phê Starbucks"

Là người đến từ Mỹ, nơi chi phí y tế luôn là nỗi lo của nhiều người dân, Gunner không giấu được sự bất ngờ khi biết giá dịch vụ.

Theo anh, tổng chi phí khám và chụp X-quang phổi chỉ khoảng 109.000 đồng. "Ảnh chụp X-quang phổi của vợ tôi có giá khoảng 4,18 USD. Thật khó tin vì số tiền này chỉ tương đương một ly cà phê Starbucks", anh chia sẻ trong video.

So với mức chi phí có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn USD cho các dịch vụ tương tự tại Mỹ, trải nghiệm tại Việt Nam khiến vị khách nước ngoài liên tục thốt lên kinh ngạc.

Theo anh, tổng chi phí khám và chụp X-quang phổi chỉ khoảng 109.000 đồng.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chụp CT ngay trong ngày

Sau khi xem kết quả X-quang, bác sĩ nhận thấy một dấu hiệu nhỏ cần được kiểm tra kỹ hơn và đề xuất chụp CT phổi.

Gunner cho biết, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải đặt lịch hoặc quay lại vào ngày khác. Tuy nhiên, điều bất ngờ là bệnh viện thông báo bệnh nhân có thể thực hiện chụp CT ngay trong ngày.

"Tôi hỏi về việc chụp CT và được trả lời rằng có thể làm ngay. Chi phí cho một lần chụp khoảng hơn 800.000 đồng", anh kể.

Đối với Gunner, việc tiếp cận nhanh các dịch vụ cận lâm sàng mà không phải chờ đợi nhiều ngày là điều rất đáng chú ý.

Gunner chia sẻ bệnh viện công có khuôn viên tuyệt đẹp.

Điều gây ấn tượng nhất không phải là giá rẻ

Trong lúc chờ đợi, Gunner quan sát hoạt động bên trong bệnh viện. Anh nhận thấy phần lớn bệnh nhân là người dân địa phương, từ người cao tuổi đến các gia đình đưa người thân đi khám.

"Đây không phải nơi được xây dựng để gây ấn tượng với khách du lịch hay người nước ngoài. Đây là một bệnh viện công phục vụ người dân mỗi ngày", anh nhận xét.

Dù có góp ý về vấn đề vệ sinh tại một khu vực trong bệnh viện, Gunner cho biết nhân viên đã nhanh chóng tiếp nhận phản ánh và xử lý.

Sau toàn bộ trải nghiệm, điều khiến anh đánh giá cao nhất không chỉ là chi phí hợp lý mà còn là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện của người dân.

"Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chi phí hợp lý, nhân viên thân thiện. Một bệnh viện công tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ thuận tiện như vậy thực sự khiến tôi ấn tượng", anh chia sẻ.

Khi y tế Việt Nam ngày càng ghi điểm với người nước ngoài

Những năm gần đây, nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã chia sẻ trải nghiệm tích cực về hệ thống y tế trong nước. Bên cạnh chi phí thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phát triển, thời gian chờ khám ngắn, khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh và đội ngũ nhân viên tận tình đang trở thành những điểm cộng được nhắc đến nhiều.

Câu chuyện của Gunner không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn phản ánh một thực tế rằng, với nhiều người nước ngoài, hệ thống y tế Việt Nam đang ngày càng trở thành một lựa chọn đáng tin cậy nhờ sự cân bằng giữa chất lượng dịch vụ, tính thuận tiện và chi phí hợp lý.

(Ảnh chụp màn hình)