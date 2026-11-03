Người đàn ông 45 tuổi suy thận, axit uric vọt lên 860: 4 thói quen hại thận cần bỏ ngay

Tờ The Paper (Trung Quốc) đưa tin về một bệnh nhân họ Lưu, 45 tuổi, mắc gout nhiều năm và uống thuốc không đều. Ban đầu, bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn được bác sĩ hướng dẫn, nhưng sau đó dần ăn uống thoải mái, thường xuyên dùng hải sản, nội tạng động vật và rượu bia.

Một đêm, sau buổi uống rượu, ăn đồ nướng cùng bạn bè, bệnh nhân trở về nhà rồi xuất hiện cơn đau dữ dội ở thắt lưng. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số axit uric trong máu của anh lên tới 860 µmol/L, bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận.

Vì sao axit uric cao có thể gây tổn thương thận?

Axit uric cao có thể gây tổn thương thận (Ảnh: News Medical)

Axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể. Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao kéo dài, các tinh thể urat có thể lắng đọng, gây tổn thương thận.

Bác sĩ Chung Hiểu Tinh, Khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân số 5 Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), giải thích: "Nếu nồng độ axit uric trong máu quá cao, các tinh thể axit uric có thể lắng đọng trong mô thận, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, viêm mạn tính, xơ hóa, thậm chí dẫn đến urê huyết".

Bác sĩ cũng lưu ý, một số bệnh nhân gout không kiểm soát axit uric mà thường xuyên sử dụng thuốc chống viêm, giảm đau để xử lý triệu chứng có thể bị tổn thương thận do thuốc.

4 thói quen cần bỏ sớm để bảo vệ thận

1. Thường xuyên thức khuya

Thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Các nghiên cứu được The Paper dẫn lại cho thấy tình trạng thường xuyên thức khuya có liên quan đến suy giảm mức lọc cầu thận và nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn.

Thiếu ngủ kéo dài còn có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận.

2. Nhịn tiểu

Thường xuyên nhịn tiểu khiến nước tiểu lưu lại lâu trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn lan ngược lên đường tiết niệu, chúng có thể gây viêm bàng quang, viêm niệu đạo hoặc viêm thận - bể thận.

Vì vậy, không nên cố nhịn tiểu trong thời gian dài, kể cả khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.

3. Lạm dụng rượu bia

Lạm dụng rượu bia gây tổn thương thận (Ảnh: CBC)

Uống nhiều rượu bia có thể làm tăng stress oxy hóa tại thận, đồng thời góp phần kích hoạt các cơn gout và làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận. Người mắc gout được khuyến cáo tránh uống rượu bia để hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

4. Hút thuốc lá

Không chỉ gây hại cho phổi và tim mạch, hút thuốc lá còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thận. Các chất độc hại trong khói thuốc như nicotine, carbon monoxide và acrolein có thể làm tổn thương lớp nội mô mạch máu.

Theo thời gian, tình trạng này có thể góp phần gây xơ cứng mạch máu, tăng huyết áp và tổn thương thận thứ phát.

Dấu hiệu bất thường nào cần đi khám?

Bác sĩ Tô Văn Lăng, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Lồng ngực Thiên Tân (Trung Quốc), cho biết các cơn gout thường xuất hiện vào ban đêm.

Ngoài những cơn đau khớp dữ dội kèm sưng, nóng, đỏ, người có axit uric cao cần chú ý 3 biểu hiện bất thường khác:

Đau vùng thắt lưng: Xuất hiện cảm giác đau mỏi hoặc đau bất thường ở vùng lưng, thắt lưng.

Phù nề cơ thể: Sưng phù ở vùng mắt, chân hoặc một số bộ phận khác.

Nước tiểu bất thường: Nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc hoặc xuất hiện nhiều bọt lâu tan.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đặc hiệu cho tình trạng tăng axit uric và có thể xuất hiện do nhiều bệnh lý khác.

Người có tiền sử gout hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường cần đi khám để kiểm tra chức năng thận và nồng độ axit uric trong máu, tránh tự ý sử dụng thuốc hoặc chủ quan khi triệu chứng thuyên giảm.

Nguồn: The Paper