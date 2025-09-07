Người đàn ông Ấn Độ ngồi máy bay sang tận Việt Nam mua MacBook: Rẻ hơn 11 triệu còn lãi chuyến du lịch

Một câu chuyện trên mạng xã hội Reddit đã lan truyền rộng rãi, kể về một người đàn ông Ấn Độ đã thực hiện một "mẹo du lịch cực kỳ thông minh" khi bay đến Việt Nam chỉ để mua một chiếc MacBook, tiết kiệm được một khoản tiền lớn và còn có một kỳ nghỉ thú vị.

Cụ thể, người dùng Reddit với tên gọi @Shuict, cho biết việc mua các thiết bị điện tử đắt tiền như iPhone hay MacBook tại Ấn Độ có giá rất cao do thuế nhập khẩu và ỏichính sách giá của Apple. Anh nhận thấy rằng một chuyến đi ngắn tới Việt Nam là rất xứng đáng, không chỉ vì giá thiết bị rẻ hơn mà còn vì hệ thống hoàn thuế VAT thân thiện với khách du lịch.

Anh đã bay đến Hà Nội với vé khứ hồi rẻ nhất, kết hợp làm việc từ xa và khám phá thành phố. Chiếc MacBook Pro M4 14 inch mà anh mong muốn có giá khoảng 185.000 Rupee (khoảng 55,5 triệu VNĐ) tại Ấn Độ, ngay cả khi đã áp dụng các ưu đãi thẻ. Tuy nhiên, bằng cách mua tại một cửa hàng ở Việt Nam có hỗ trợ hoàn thuế VAT và thực hiện thủ tục này tại sân bay, anh đã sở hữu chiếc máy chỉ với 148.000 Rupee (khoảng 44,4 triệu VNĐ).

Bằng cách này, anh đã tiết kiệm được 36.500 Rupee (khoảng 11 triệu VNĐ), gần bằng chi phí cho chuyến bay của mình. Mặc dù tổng chi phí ban đầu cho cả chuyến đi và chiếc MacBook lên tới 280.000 Rupee, nhưng sau khi được hoàn thuế VAT, con số này giảm xuống còn khoảng 197.000 Rupee. Sau khi trừ đi chi phí của chiếc MacBook, toàn bộ kỳ nghỉ 11 ngày tại Việt Nam của anh chỉ tốn khoảng 14,4 triệu VNĐ. Câu chuyện của anh đã được cộng đồng mạng ca ngợi là một ví dụ điển hình về việc lập kế hoạch tài chính và du lịch thông minh.

Bài đăng của người đàn ông trên Reddit

Liệu đây có phải cách tối ưu nhất?

Sau khi câu chuyện về một người đàn ông Ấn Độ bay sang Việt Nam để mua MacBook và tiết kiệm được hàng chục triệu đồng gây bão mạng xã hội, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là một "mẹo" kinh tế khả thi cho tất cả mọi người? Phân tích dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về chi phí thực tế và những yếu tố cần cân nhắc.

Bài toán kinh tế: Tiết kiệm hay chỉ là "được" thêm một chuyến du lịch?

Theo tính toán chi tiết, giá một chiếc MacBook Pro M4 tại Ấn Độ, ngay cả khi đã áp dụng các ưu đãi, vẫn ở mức khoảng 175.000 Rupee. Trong khi đó, tại Việt Nam, cùng một chiếc máy đó có giá chỉ khoảng 148.000 Rupee sau khi đã được hoàn thuế VAT. Như vậy, khoản tiền tiết kiệm trực tiếp trên sản phẩm là rất rõ ràng, lên tới 36.500 Rupee (tương đương gần 11 triệu đồng).

Tuy nhiên, bài toán sẽ trở nên phức tạp hơn khi tính đến các chi phí khác. Chuyến đi đến Việt Nam, bao gồm vé máy bay khứ hồi và chi phí sinh hoạt, có thể dao động từ 9.000 Rupee (khoảng 2,6 triệu VNĐ - nếu đi theo phong cách du lịch bụi, ở những nơi bình dân) đến hơn 45.000 Rupee (hơn 13 triệu VNĐ nếu chọn khách sạn tiện nghi và dịch vụ cao cấp).

Điều này cho thấy, lợi ích kinh tế phụ thuộc rất lớn vào mục đích và thói quen chi tiêu của từng người. Nếu mục đích duy nhất là mua MacBook, khoản tiết kiệm được có thể sẽ hết bởi chi phí du lịch.

Theo các chuyên gia, nếu một người Ấn Độ đang có kế hoạch du lịch Việt Nam, việc kết hợp mua sắm một chiếc MacBook sẽ là một quyết định vô cùng thông minh. Khoản tiền tiết kiệm được từ sản phẩm có thể đủ để trang trải toàn bộ hoặc phần lớn chi phí chuyến đi.

Ngược lại, nếu người dùng chỉ muốn mua máy tính và chưa từng nghĩ đến việc du lịch Việt Nam, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Tổng chi phí cuối cùng, bao gồm cả chuyến đi, có thể sẽ không tiết kiệm được nhiều, thậm chí còn cao hơn so với việc mua trực tiếp tại Ấn Độ.

Tóm lại, câu chuyện này không phải là một "mẹo" miễn phí, mà là một ví dụ điển hình về việc lập kế hoạch chi tiêu thông minh. Nó chỉ ra rằng việc kết hợp mua sắm với du lịch không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ, biến một món đồ công nghệ đắt tiền thành một món quà ý nghĩa cho bản thân.