Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 30: Bác sĩ nói thẳng "thói quen này phá hủy mạch máu”

19-08-2025 - 00:22 AM | Sống

Theo trang China Times, mới đây, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Kỳ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân trẻ bị đột quỵ.

Bác sĩ Vương Vệ Na, Giám đốc Trung tâm điều trị Đột quỵ, Bệnh viện Kỳ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, bệnh nhân Hoàng Hán (30 tuổi) là nhân viên giao hàng, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh sau cú ngã trong nhà vệ sinh.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị béo phì, nặng 100kg, đồng thời mắc các bệnh lý nền như huyết áp cao và tiểu đường loại 2. Kết quả chụp CT não chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ.

Bác sĩ Vương Vệ Na đánh giá: “Hiện nay, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh nhân Hoàng Hán là một trong những trường hợp bệnh nhân trẻ phải nhập viện cấp cứu do mắc đột quỵ”.

May mắn, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 30: Bác sĩ nói thẳng "thói quen này phá hủy mạch máu”- Ảnh 1.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa)

Về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Vương Vệ Na chia sẻ, theo lời kể của gia đình, trước đó, bệnh nhân Hoàng Hán không hề biết mình bị huyết áp cao, tiểu đường loại 2. Chỉ đến khi cấp cứu tại viện, bệnh nhân mới biết bản thân mắc bệnh lý nền và thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ cao mắc đột quỵ.

Ngoài ra, bệnh nhân có lối sống kém lành mạnh. Hoàng Hán thường xuyên thức khuya để đi giao hàng vào tối muộn hoặc ban đêm.

Bác sĩ Vương Vệ Na nói: “Thói quen thức khuya là một trong những yếu tố góp phần phá hủy mạch máu và khiến bệnh nhân mắc đột quỵ”.

Bác sĩ Hoàng Kiều Linh, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện cũng đồng tình: “Đột quỵ ở người trẻ thường xuất phát từ thói quen, lối sống thiếu lành mạnh. Thức khuya kéo dài kết hợp cùng các bệnh lý nền có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ”.

Chuyên gia lý giải thường xuyên thức khuya để làm việc hoặc giải trí có thể gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học trong cơ thể. Điều này có thể khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline, kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục, dẫn đến huyết áp tăng cao.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được điều trị có thể gia tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu dễ bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ vỡ mạch máu não và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 30: Bác sĩ nói thẳng "thói quen này phá hủy mạch máu”- Ảnh 2.

Một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người duy trì lịch sinh hoạt lành mạnh, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, ăn uống ít dầu mỡ, giảm muối để bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa đột quỵ”, bác sĩ Hoàng Kiều Linh chia sẻ.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, chóng mặt, mất thăng bằng, yếu liệt tứ chi, nói ngọng, lệch mặt,... mọi người không nên chủ quan mà cần đến bệnh viện thăm khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, từ đó hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng nề.

3 loại nước giá rẻ uống buổi sáng tốt ngang nhân sâm, tổ yến: Hạ đường huyết, bổ thận hiệu quả

Theo Mộc Miên

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nữ sinh 2003 vừa làm nên lịch sử 70 năm mới có 1 lần của NEU

1 nữ sinh 2003 vừa làm nên lịch sử 70 năm mới có 1 lần của NEU Nổi bật

Trường ĐH “cực hot” ở miền Nam dự kiến giảm điểm chuẩn: Sở hữu nhiều ngành “cao ngất ngưởng”, đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước

Trường ĐH “cực hot” ở miền Nam dự kiến giảm điểm chuẩn: Sở hữu nhiều ngành “cao ngất ngưởng”, đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước Nổi bật

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

00:08 , 19/08/2025
Không hề mê tín: Nhà tâm lý học chỉ ra, TÊN GỌI của một người thực sự ảnh hưởng đến ngoại hình

Không hề mê tín: Nhà tâm lý học chỉ ra, TÊN GỌI của một người thực sự ảnh hưởng đến ngoại hình

23:50 , 18/08/2025
70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm

70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm

23:00 , 18/08/2025
3 loại trái cây nằm trong “danh sách đen”, chứa nhiều ký sinh trùng và độc tố: 2/3 là quả mà người Việt nào cũng mê

3 loại trái cây nằm trong “danh sách đen”, chứa nhiều ký sinh trùng và độc tố: 2/3 là quả mà người Việt nào cũng mê

22:30 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên