Người đàn ông bẻ đôi cục đá, phát hiện 69 cây vàng trị giá hơn 10 tỷ đồng bên trong

Bẻ đôi cục đá, người đàn ông phát hiện số vàng trị giá hơn 10 tỷ đồng

Theo CNN đăng tải ngày 28/3/2023, khối đá được phát hiện tại khu vực nổi tiếng được mệnh danh là Tam giác Vàng của bang Victoria, Australia. Vùng đất trải dài từ Ballarat qua Bendigo đến St Arnaud, nơi từng bùng nổ nhiều "cơn sốt vàng" vào thế kỷ 19.

Người đàn ông đã được giấu danh tính theo yêu cầu ban đầu chỉ nghĩ rằng khối đá anh tìm được bằng máy dò kim loại Minelab Equinox 800 (trị giá khoảng 19,6 triệu đồng) có giá trị vài chục nghìn đô la Australia. Khối đá nặng 4,6kg, bên ngoài phủ đầy đất nên không thể nhìn thấy vàng bằng mắt thường.

(Ảnh: Lucky Strike Gold)

Sau khi mang về nhà và bẻ đôi, anh sửng sốt khi thấy vàng lộ ra ở những vết gãy. Anh quyết định mang một nửa khối đá tới cửa hàng Lucky Strike Gold ở Bendigo để thẩm định.

Ông Darren Kamp, chủ cửa hàng vốn người có hơn 43 năm kinh nghiệm cho biết ông "há hốc mồm" khi thấy lượng vàng bên trong. Trả lời CNN, ông nói: "Đây là mẫu vật vàng lớn nhất tôi từng thấy trong đời. Một phát hiện có thể chỉ đến một lần."

Sau khi làm sạch, chuyên gia xác định khối đá chứa 2,6kg vàng nguyên chất, tương đương 69 cây vàng, trị giá hơn 240.000 AUD. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, số vàng này tương đương hơn 10 tỷ đồng.

(Ảnh: Lucky Strike Gold)

Người tìm thấy ban đầu chỉ hỏi liệu khối đá có giá trị khoảng 10.000 AUD hay không và hoàn toàn sốc khi biết giá trị thật. Cuối cùng, ông Kamp đã mua lại phần khối đá được mang đến cửa hàng.

Một trong những cục vàng lớn nhất được phát hiện trong nhiều năm

Chia sẻ với CNN và Bendigo Advertiser, ông Kamp cho biết trước đây mẫu vật lớn nhất ông từng thấy chỉ chứa khoảng 680g vàng, nhỏ hơn nhiều so với phát hiện lần này.

Bang Victoria từ lâu đã được xem là "thủ phủ vàng" của Australia nhờ lịch sử khai thác phong phú, nơi từng xuất hiện những khối vàng khổng lồ ghi dấu trong lịch sử. BBC cho biết nổi tiếng nhất là "Welcome Stranger", khối vàng nặng tới 72kg được phát hiện tại Moliagul năm 1869, hiện vẫn được xem là mẫu vàng lớn nhất từng được khai quật. Ba năm sau, năm 1872, khu vực này tiếp tục gây chấn động khi tìm thấy "Holtermann Nugget", một phần của cấu trúc quặng nặng tới 286kg, càng củng cố vị thế của Victoria như một trong những vùng đất giàu vàng nhất thế giới.

(Ảnh: Lucky Strike Gold)

Những năm gần đây, việc phát hiện các khối vàng lớn vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Năm 2020, các thợ đào vàng ở miền Nam Australia tìm được hai cục vàng trị giá 350.000 AUD. Năm 2013, một thợ săn nghiệp dư khác cũng tìm được khối vàng trị giá ít nhất 300.000 USD.

Những phát hiện tình cờ nhưng mang tính lịch sử

Theo các chuyên gia địa chất địa phương, vùng Tam giác Vàng của bang Victoria là nơi có mật độ vàng tự nhiên cao, từng tạo nên làn sóng di cư và khai thác quy mô lớn từ cuối những năm 1850. Đến nay, dù nhiều khu vực đã cạn kiệt, các lớp đá gốc vẫn có thể chứa vàng dạng mạch, khiến những người đào vàng nghiệp dư thỉnh thoảng có những phát hiện bất ngờ.

(Ảnh: Lucky Strike Gold)

Đối với người đàn ông may mắn này, việc bẻ đôi một khối đá đầy bụi đất đã mang đến khoảnh khắc đổi đời. Dù không công khai danh tính, anh vẫn được giới săn vàng coi là một trong những người có phát hiện ấn tượng nhất trong thập kỷ vừa qua.