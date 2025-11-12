Người đàn ông bị “đóng băng cơ thể” dậy thì thành công ở tuổi 32 sau khi điều trị tại Vinmec

32 tuổi chỉ cao 1m26 vì căn bệnh suy tuyến yên

Ba năm trước, anh Kế tìm đến bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - chuyên gia Nam học thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội), trong tình trạng chỉ cao 1m26, vóc dáng thấp bé, bộ phận sinh dục còn non tơ, toàn bộ cơ thể chỉ phát triển tương đương một cậu bé lớp 8 tuổi.

Phát hiện mắc căn bệnh suy toàn bộ tuyến yên, ngay từ bé anh Kế đã được bố mẹ đưa đến nhiều bệnh viện lớn để điều trị tăng chiều cao và điều chỉnh nội tiết. Tuy nhiên, năm 17-18 tuổi, anh chỉ cao lên 1m25-1m26. Anh được giải thích rằng đến tuổi 18 mà không cao được nữa thì hầu như không có cơ hội cải thiện vóc dáng. Tuyệt vọng vì nghĩ rằng căn bệnh của mình đã "vô phương cứu chữa", anh buông xuôi và chấp nhận mình sẽ phải sống trong thân hình một cậu bé suốt đời.

Hy vọng "tái sinh" cuộc đời bất ngờ đến với anh ở tuổi 32. "Một người bạn cũng mắc phải căn bệnh như tôi chia sẻ đã được điều trị thành công nhờ phác đồ của bác sĩ Hưng đang làm việc tại Vinmec. Tôi lập tức đến khám", anh kể.

"Trường hợp của Kế là một trong những ca bệnh đặc biệt nhất tôi từng gặp. Bệnh nhân bị suy thùy trước tuyến yên, khiến tuyến sinh dục không được kích thích phát triển. Cơ thể không sản xuất đủ hormone tăng trường và hormone giới tính nam, nên cơ thể thấp lùn, không dậy thì được, hoàn toàn mang hình hài trẻ con - nhi tính", bác sĩ Hưng cho biết.

Theo ông, với các bệnh lý nội tiết như suy sinh dục do suy tuyến yên, thời điểm điều trị hiệu quả nhất là giai đoạn dậy thì. Khi đó, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng, bệnh nhân có thể phát triển bình thường cả về chiều cao, thể trạng lẫn chức năng sinh sản. Tuy nhiên, bệnh nhân Kế đến khám ở tuổi 32 - khi các cơ quan, xương khớp và tuyến nội tiết đã qua giai đoạn tăng trưởng từ rất lâu.

Điều trị cá thể hóa giúp nam giới tìm lại bản lĩnh đàn ông

"Ban đầu, tiên lượng điều trị của chúng tôi rất dè dặt. Không chỉ vì Kế đến muộn mà vì bệnh nhân từng thất bại với nhiều phác đồ điều trị tại các bệnh viện khác. Do đó, sử dụng thuốc nào, liều lượng ra sao để ‘đánh thức’ hệ thống sinh lý ở tuổi ngoài 30 là thách thức lớn", bác sĩ Hưng đánh giá.

Tuy vậy, với sự phát triển của y học hiện đại và trước quyết tâm của người bệnh, ê-kíp bác sĩ Vinmec đã nỗ lực tìm mọi phương án để điều trị. Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm nội tiết, đánh giá hình ảnh tuyến yên và hệ sinh dục, bác sĩ Hưng và ê-kíp đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân.

Anh Kế được hướng dẫn tập luyện tại khu Phục hồi chức năng hiện đại của Vinmec Times City

Việc điều trị bằng thuốc nội tiết cho anh Kế được tính toán tỉ mỉ với mục tiêu "chậm mà chắc", giúp cơ thể dần thích nghi. "Nếu dùng liều cao để kích hoạt nhanh, bệnh nhân có thể gặp phản ứng ngược, dẫn tới ức chế việc sản sinh nội tiết và sản sinh tinh trùng. Ngược lại, việc điều trị từng bước giúp hệ nội tiết tự tái hoạt động, chức năng sinh dục, sinh sản phát triển hài hòa", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Đáng nói, toàn bộ phác đồ điều trị được Vinmec xây dựng bằng những loại thuốc có chi phí hợp lý nhưng đạt hiệu quả tối ưu nhờ sự theo dõi sát sao, điều chỉnh liều lượng chính xác trong từng giai đoạn.

Sau 3 năm kiên trì điều trị, cơ thể anh Kế thay đổi rõ rệt về chiều cao, giọng nói trầm hơn, cơ bắp săn chắc. Theo bác sĩ Hưng, người bệnh tăng 7 cm chiều cao - đây là kết quả điều trị chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam đối với người trưởng thành ở tuổi 32-35 mắc bệnh suy tuyến yên. Ngoài ra, chức năng sinh sản cũng ghi nhận tiến triển tốt, có thể lấy vợ, sinh con.

Xét nghiệm kiểm tra chức năng sinh sản của bệnh nhân có kết quả tốt

"Trước kia, tôi luôn tự ti vì cơ thể nhỏ bé. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ có gia đình như người bình thường. Nhưng từ khi điều trị tại Vinmec, sức khỏe tôi cải thiện từng ngày. Tôi có niềm tin rằng mình có thể lập gia đình, được làm cha", anh Kế hạnh phúc nói.

Theo bác sĩ Hưng, người bệnh được khuyên trữ đông tinh trùng để bảo tồn khả năng sinh sản. Đồng thời, anh vẫn có thể tiếp tục điều trị để cải thiện sức khỏe và duy trì nam tính, tăng khả năng sinh tinh, hướng đến khả năng thụ thai tự nhiên.

Thành công của ca bệnh cũng mở ra hy vọng mới cho những người suy sinh dục, thấp lùn do suy tuyến yên. Với sự phát triển của công nghệ xét nghiệm, hình ảnh học và các liệu pháp nội tiết hiện đại, đội ngũ chuyên gia của Vinmec đã có thể tự tin chẩn đoán và điều trị cá thể hóa, giúp nhiều bệnh nhân tìm lại bản lĩnh đàn ông, duy trì và bảo tồn khả năng sinh sản.