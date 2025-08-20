Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-08-2025 - 00:05 AM

Người đàn ông có 7 căn hộ ở thành phố vẫn “áp lực đến bật khóc”: “Có lúc không đủ tiền mà sống”

Người đàn ông Trung Quốc và vợ đồng ý tặng con gái 7 căn hộ nhưng sau đó muốn đòi lại với lý do “khó khăn tài chính”.

Năm 2018, người đàn ông họ Lý (Bắc Kinh, Trung Quốc) và vợ ly hôn. Để tránh những tranh cãi liên quan đến phân chia tài sản, họ quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ 7 căn hộ cho con gái Lý Hân. 

Người đàn ông có 7 căn hộ ở thành phố vẫn “áp lực đến bật khóc”: “Có lúc không đủ tiền mà sống”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau vài năm, ông Lý tái hôn và có con. Lương mỗi tháng của ông Lý chỉ khoảng 2.000 NDT (7,3 triệu đồng) nên ông cho rằng mình gặp phải áp lực tài chính với gia đình mới. Trong 7 năm, người đàn ông liên tục yêu cầu con gái trả lại tài sản với lý do: trước đây 7 căn hộ được tính là tài sản chung của 2 vợ chồng nhưng thực tế phần lớn số tiền mua nhà là ông bỏ ra. Vậy nên ông Lý nghĩ mình có quyền đòi lại tài sản đã tặng con gái. Lý Hân đã từ chối trả nhà, kể cả khi bị bố kiện ra toà. 

Các cơ quan pháp lý địa phương nhận định việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản giữa ông bà Lý và con gái trong thời gian ly hôn là hợp pháp nên đã bác bỏ yêu cầu đòi lại 7 căn hộ.

Đòi nhà không thành, ông Lý lại đệ đơn kiện yêu cầu con gái chu cấp 5.000 NDT (18 triệu đồng) với lý do “cuộc sống rất khó khăn, không đủ tiền nuôi gia đình mới”. “Tôi đã lớn tuổi, giờ chỉ có thể làm bảo vệ còn vợ ở nhà chăm con nhỏ, chúng tôi gần như không đủ sống. Có những lúc áp lực đến bật khóc vì nghĩ đến việc không thể lo cho con nhỏ một cuộc sống như mong muốn”, người đàn ông nói trước tòa án.

Người đàn ông có 7 căn hộ ở thành phố vẫn “áp lực đến bật khóc”: “Có lúc không đủ tiền mà sống”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng vợ cũ ông Lý lại yêu cầu ông sao kê các tài khoản ngân hàng với lý do: “Con gái để ông sử dụng 3 căn hộ và cho thuê lại, tiền thu được chắc chắn không ít. Chăm lo cho vợ con là trách nhiệm của ông, không liên quan đến con gái tôi”. 

“Trên giấy tờ, quyền sở hữu 3 căn hộ vẫn thuộc về tôi nhưng tôi đã để bố sử dụng chúng suốt nhiều năm. Giờ đây bố lại muốn đòi lại cả 7 căn nhà trong khi trước đây hoàn toàn tự nguyện tặng tôi. Chắc chắn tôi không thể thoả hiệp. Khi nào bố về hưu, không còn khả năng lao động thì tôi sẽ chu cấp, nhưng chưa phải bây giờ”, con gái Lý Hân cho biết.

Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, kết quả cho thấy ông Lý vẫn nhận được tiền từ việc cho thuê nhà mỗi tháng, thậm chí gửi con nhỏ đến trường mẫu giáo tư thục với mức học phí không rẻ. Cuối cùng, ông Lý một lần nữa rời toà với tay trắng.

Vụ việc gây ra nhiều cuộc thảo luận về việc mâu thuẫn gia đình liên quan đến tài sản. Nhiều người cho rằng trách nhiệm chăm lo gia đình mới của cha chắc chắn không liên quan đến con gái, nhưng cũng có cư dân mạng nhận định cô con gái cũng cần quan tâm đến cha mình sau khi sở hữu bất động sản từ gia đình. 

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

