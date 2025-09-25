Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 80 lần bình thường: Mỗi ngày đều uống một thứ nhiều người mê

25-09-2025 - 11:57 AM | Sống

Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 80 lần bình thường: Mỗi ngày đều uống một thứ nhiều người mê

Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Phú Thọ đã phải cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số mỡ máu của bệnh nhân cao gấp nhiều lần bình thường.

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội

Sáng 21/9/2025, anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ) được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Trước đó, anh có tiền sử tăng triglyceride máu nhưng không điều trị thuốc và vẫn duy trì thói quen uống khoảng 250ml rượu mỗi ngày và có chế độ ăn thiếu khoa học.

Kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện khiến các bác sĩ bất ngờ: chỉ số triglyceride của bệnh nhân lên tới 182,1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần so với mức bình thường. Chụp cắt lớp vi tính phát hiện bệnh nhân bị viêm tụy cấp độ D theo phân loại Balthazar, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Tình trạng của anh T được đánh giá là rất nặng, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến suy đa tạng, thậm chí có thể gây tử vong.

Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 80 lần bình thường: Mỗi ngày đều uống một thứ nhiều người mê- Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được lọc máu cấp cứu (Ảnh: TTYTKV).

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã chỉ định lọc máu – thay huyết tương khẩn cấp. Chỉ sau khoảng 2 giờ, gần 500ml huyết tương trắng đục (chứa lượng mỡ máu rất cao) được loại bỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau can thiệp, tình trạng đau bụng của anh T giảm rõ rệt.

Đến sáng 22/9, bệnh nhân tỉnh táo, bụng mềm, không còn chướng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện anh đang tiếp tục điều trị, theo dõi tích cực tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo (Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết: “Viêm tụy cấp do tăng triglyceride là một trong những biến chứng nguy hiểm của rối loạn mỡ máu. Người bệnh có thể bị đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn, thậm chí suy đa cơ quan. Nếu không xử trí kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao”.

Theo bác sĩ Thủy, những người có mỡ máu cao cần tuân thủ điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và kết hợp với chế độ ăn khoa học, giảm rượu bia, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Đồng thời, người bệnh cũng cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu và phát hiện sớm nguy cơ biến chứng.

Rất nhiều người còn chủ quan, nghĩ rằng rối loạn mỡ máu chỉ gây béo phì hay ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên, mỡ máu cao có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đây đều là những bệnh lý có thể đe dọa tính mạng của người bệnh, bác sĩ Thủy nhấn mạnh.

Trường hợp anh T. một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của việc coi nhẹ bệnh mỡ máu. Chỉ vì thói quen uống rượu hàng ngày và chế độ ăn thiếu khoa học, bệnh nhân đã phải đối mặt với viêm tụy cấp – một trong những cấp cứu nội khoa nguy hiểm nhất.

Theo Ngọc Minh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin mới nhất về cơn bão số 9: Trưa nay sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều tỉnh mưa to đến rất to

Tin mới nhất về cơn bão số 9: Trưa nay sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều tỉnh mưa to đến rất to Nổi bật

Tuyển futsal Việt Nam "out trình" toàn thắng 3 trận, đoạt vé dự VCK châu Á 2026

Tuyển futsal Việt Nam "out trình" toàn thắng 3 trận, đoạt vé dự VCK châu Á 2026 Nổi bật

Kỳ tích y học: Bác sĩ cấy bàn tay phải vào cẳng chân thai phụ, "giữ lại tay để em được ôm con"

Kỳ tích y học: Bác sĩ cấy bàn tay phải vào cẳng chân thai phụ, "giữ lại tay để em được ôm con"

11:24 , 25/09/2025
Người sành sỏi thấy 3 loại cá này là mua ngay: Toàn là cá tự nhiên, nấu món ăn vừa ngon, bổ dưỡng lại rẻ

Người sành sỏi thấy 3 loại cá này là mua ngay: Toàn là cá tự nhiên, nấu món ăn vừa ngon, bổ dưỡng lại rẻ

11:17 , 25/09/2025
Ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục nhưng phải cắt cả 2 thận chỉ trong vòng 1 năm: "Thủ phạm" lộ diện

Ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục nhưng phải cắt cả 2 thận chỉ trong vòng 1 năm: "Thủ phạm" lộ diện

10:50 , 25/09/2025
Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

10:38 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên