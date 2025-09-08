Trong Thiên Long, cao thủ này mạnh nhất thiên hạ: Vượt Vô Nhai Tử, thậm chí đánh bại cả Vô Danh Thần Tăng

Vô Nhai Tử, Vô Danh Thần Tăng và những tuyệt kỹ võ công

Trong Thiên Long Bát Bộ, cao thủ võ lâm nhiều vô số kể, nhưng người thực sự khiến người ta kinh ngạc về võ công thì không nhiều, trong đó có thể kể đến chưởng môn phái Tiêu Dao là Vô Nhai Tử và Vô Danh Thần Tăng ở Thiếu Lâm Tự. Nhắc đến Vô Nhai Tử, độc giả đều biết ông bị liệt nửa người, nhưng thời trẻ, Vô Nhai Tử vô cùng lợi hại. Ông tinh thông Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công và các loại võ công khác của phái Tiêu Dao, thực lực vô cùng lợi hại. Ngay cả Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy, những cao thủ có thể giết người không cần tới chiêu thứ hai, cũng không phải đối thủ của Vô Nhai Tử.

Ngoài Vô Nhai Tử, thực lực của Vô Danh Thần Tăng cũng không phải tầm thường, mà là cực kỳ lợi hại.

Vô Nhai Tử tinh thông Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công và các loại võ công khác của phái Tiêu Dao. (Ảnh: Sohu)

Chúng ta đều biết Cưu Ma Trí kiêu ngạo, ngông cuồng, từng đại náo Thiên Long Tự, khiêu chiến Thiếu Lâm, đánh cho các hòa thượng tới mức hỗn loạn, thực lực quả là cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Nhưng Cưu Ma Trí lại bại trận ở Tàng Kinh Các Thiếu Lâm.

Lúc đó, Vô Danh Thần Tăng đang tập trung khuyên Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác buông đao, quy y cửa Phật. Cưu Ma Trí đang chờ xem hai cao thủ Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác giao chiến thì Vô Danh Thần Tăng lại khiến cả hai đều không muốn đánh nhau nữa. Vì vậy, Cưu Ma Trí đã sử dụng Hỏa Diễm Đao đánh lén Vô Danh Thần Tăng. Nhưng Vô Danh Thần Tăng có bức tường khí hộ thể, chưởng lực của Cưu Ma Trí căn bản không thể làm tổn thương ông dù chỉ một chút. Cảnh tượng này có thể nói là khiến tất cả cao thủ có mặt đều kinh ngạc.

Sau đó, Vô Danh Thần Tăng chỉ phẩy tay áo một cái đã hạ gục hai cao thủ Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác. Cần biết rằng Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều là những cao thủ hàng đầu. Ngay cả những cao thủ đỉnh cao giang hồ như Tiêu Phong và Mộ Dung Phục cũng không phải đối thủ của họ. Vậy mà Vô Danh Thần Tăng chỉ phẩy tay áo một cái đã có thể hạ gục cả hai, có thể thấy võ công của Vô Danh Thần Tăng quả thực phi thường!

Vô Danh Thần Tăng có bức tường khí hộ thể, chưởng lực của Cưu Ma Trí căn bản không thể làm tổn thương ông dù chỉ một chút. (Ảnh: Sohu)

Tuy rằng trong Thiên Long Bát Bộ, Vô Danh Thần Tăng và Vô Nhai Tử thực lực rất mạnh, nhưng trong giang hồ vẫn còn một cao thủ tuyệt thế, người này võ công thiên hạ đệ nhất, hơn xa Vô Nhai Tử, đánh bại Vô Danh Thần Tăng, sống được mấy trăm năm.

Theo Sohu và Sina, cao thủ này chính là Hư Trúc. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi Hư Trúc gần như không có ưu điểm gì, tướng mạo tầm thường, tiền tài không có, cư xử có phần chậm chạp nhưng cuối cùng lại trở thành cao thủ đệ nhất. Đặc biệt, kể từ khi chơi cờ với Tô Tinh Hà, con đường của Hư Trúc đã lên như diều gặp gió. Đầu tiên là được truyền thụ hơn 70 năm công lực của Vô Nhai Tử.

Cao thủ hơn xa Vô Nhai Tử, đánh bại Vô Danh Thần Tăng, sống được mấy trăm năm chính là Hư Trúc. (Ảnh: Sohu)

Sau đó lại được Thiên Sơn Đồng Lão tận tình chỉ dạy, lần lượt luyện thành Thiên Sơn Chiết Mai Thủ và Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đến mức xuất thần nhập hóa. Về sau, tại hoàng cung Tây Hạ, Hư Trúc khiến công chúa Ngân Xuyên say mê không dứt, ngày đêm nhớ mong, cuối cùng không tiếc tốn kém nhân lực tiền tài, ban bố tìm kiếm người tình trong mộng. Hơn nữa, ở hoàng cung Tây Hạ, Hư Trúc còn có được gần 200 năm công lực của Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy. Nhìn khắp giang hồ, cao thủ nào có thể có gần 300 năm công lực? E rằng không có ai. Tuy nhiên, võ công của Hư Trúc không dừng lại ở đó.

Hư Trúc – Cao thủ kế thừa võ học và trường sinh bất lão

Sau khi trở thành chủ nhân Linh Thứu Cung, Hư Trúc đã chuyên tâm học tất cả võ công trên vách đá Linh Thứu Cung. Cuối cùng, Hư Trúc đã dung hợp Tiểu Vô Tướng Công, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của phái Tiêu Dao, luyện thành thân bất tử. Chỉ cần không mất đi sức mạnh, Hư Trúc có thể trường sinh bất lão. Cuối cùng, võ công của Hư Trúc có thể nói là chưa từng có tiền lệ, cũng chưa từng có hậu duệ. Thực lực này tuyệt đối vượt xa Vô Nhai Tử.

Hư Trúc đã học được Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp, chắc chắn có thể đánh bại Vô Danh Thần Tăng. (Ảnh: Sohu)

Hơn nữa, trước khi chết, Tiêu Phong còn truyền lại cho Hư Trúc toàn bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Có thể nói Hư Trúc gần như tinh thông hàng trăm môn võ công. Võ công đỉnh cao, thực lực chắc chắn không thua kém Tiêu Phong. Theo nguyên tác, Tiêu Phong từng dùng một chưởng Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh Vô Danh Thần Tăng ở Tàng Kinh Các Thiếu Lâm đến mức hộc máu, suýt nữa không đi nổi. Ngay cả Tiêu Phong cũng có thể đánh Vô Danh Thần Tăng đến mức như vậy, nên Hư Trúc, người đã học được Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp, chắc chắn có thể đánh bại Vô Danh Thần Tăng. Từ đó có thể thấy Hư Trúc lợi hại đến nhường nào!