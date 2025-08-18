Trương Vô Kỵ và Đoàn Dự bất phân thắng bại sau 300 hiệp, mời 4 cao thủ trợ giúp: Ai sẽ chiến thắng?

Giang hồ luôn đầy những câu chuyện truyền kỳ về các anh hùng, và Đoàn Dự cùng Trương Vô Kỵ là hai trong số những cái tên nổi bật nhất. Sohu và Sina đã đưa ra giả thuyết họ cùng xuyên không đến một thế giới và sau 300 hiệp giao đấu vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, họ quyết định mỗi người tìm 4 cao thủ để tạo thành hai đội tranh tài. Vậy ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

Đội hình toàn cao thủ võ lâm hàng đầu của Đoàn Dự và Trương Vô Kỵ

Về phía Đoàn Dự, những trợ thủ được chọn đều có mối quan hệ đặc biệt với chàng. Người đầu tiên là huynh đệ kết nghĩa Tiêu Phong, bang chủ Cái Bang, người sở hữu Hàng Long Thập Bát Chưởng và Cầm Long Công.

Tiếp theo là Hư Trúc, người anh em kết nghĩa có vẻ ngoài chất phác nhưng lại sở hữu tuyệt kỹ của phái Tiêu Dao là Tiểu Vô Tướng Công và Thiên Sơn Lục Dương Chưởng với nội lực thâm hậu vô biên.

Kế đến là sư phụ của Đoàn Dự, cao tăng Thiên Long Tự là Khô Vinh đại sư, tinh thông Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm.

Về phía Đoàn Dự, những trợ thủ được chọn đều có mối quan hệ đặc biệt với chàng. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng là Đoàn Diên Khánh, cha ruột của Đoàn Dự, người từng suýt soán ngôi vua Đại Lý, sở hữu Nhất Dương Chỉ có thể điểm huyệt từ xa và kinh nghiệm thực chiến dày dặn.

Tại sao không chọn Đoàn Chính Thuần? Thực tế, võ công của Đoàn Chính Thuần cùng với Đoàn Chính Minh cộng lại cũng không bằng Đoàn Diên Khánh.

Phía Trương Vô Kỵ cũng không hề kém cạnh với những trợ thủ đều là những nhân vật sừng sỏ. Đầu tiên phải kể đến sư tổ Trương Tam Phong, người sáng lập phái Võ Đang, tinh thông Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền và là cao thủ hàng đầu trong thế giới võ hiệp Kim Dung.

Người thứ hai là ngoại công Ân Thiên Chính, giáo chủ Thiên Ưng Giáo, với tuyệt kỹ Ưng Trảo Công có thể sánh ngang với Long Trảo Thủ của Thiếu Lâm.

Phía Trương Vô Kỵ cũng không hề kém cạnh với những trợ thủ đều là những nhân vật sừng sỏ. (Ảnh: Sohu)

Kế đến là cao thủ phái Nga My, Chu Chỉ Nhược, với Nga My kiếm pháp và Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vừa tàn độc vừa nhanh nhẹn.

Cuối cùng là sư thúc Du Liên Châu, đệ tử Võ Đang có võ công cao cường nhất, tinh thông Thái Cực Kiếm và Bát Quái Chưởng.

Theo Sohu và Sina, trận đấu giữa 2 nhóm cao thủ này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, mỗi trận đều có những điểm đáng chú ý.

Kết quả cuối cùng của trận chiến giữa 2 nhóm cao thủ

Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Trương Tam Phong và Tiêu Phong. (Ảnh: Sohu)

Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Trương Tam Phong và Tiêu Phong. Một người là bậc thầy Thái Cực, lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động; người kia là cao thủ Hàng Long Thập Bát Chưởng với những chiêu thức mạnh mẽ. Hãy tưởng tượng Tiêu Phong tung ra một chưởng Kháng Long Hữu Hối, luồng gió từ lòng bàn tay đủ sức hất tung cả tảng đá.

Trương Tam Phong sẽ dùng Thái Cực Quyền dẫn luồng chưởng lực sang một bên, giống như nước chảy gặp đá tự nhiên sẽ chảy quanh tảng đá. Cuộc chiến giữa hai người này giống như hổ dữ gặp thông già, một bên mạnh mẽ, một bên vững vàng. Tiêu Phong có thể chiếm ưu thế nhờ tuổi trẻ và tốc độ ra chiêu nhanh, nhưng Thái Cực của Trương Tam Phong quá thâm sâu, nhiều khả năng ông sẽ giành chiến thắng nhờ lấy nhu năng khắc cương.

Trận thứ hai là cuộc so tài giữa Ân Thiên Chính và Khô Vinh đại sư. (Ảnh: Sohu)

Trận thứ hai là cuộc so tài giữa Ân Thiên Chính và Khô Vinh đại sư. Ưng Trảo Công của Ân Thiên Chính nhanh và tàn nhẫn như chim ưng vồ mồi. Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của Khô Vinh đại sư chỉ cần duỗi ngón tay là có thể bắn ra kiếm khí. Ân Thiên Chính có thể chiếm ưu thế ban đầu nhờ thân pháp linh hoạt. Tuy nhiên, kiếm khí của Khô Vinh đại sư là đòn tấn công tầm xa, khó lòng phòng bị. Có thể trong quá trình giao đấu, Ân Thiên Chính chưa kịp chạm vào đối thủ đã bị kiếm khí bức lui, cuối cùng phải chịu thua.

Trận thứ ba là cuộc chạm trán giữa Du Liên Châu và Hư Trúc. (Ảnh: Sohu)

Trận thứ ba là cuộc chạm trán giữa Du Liên Châu và Hư Trúc. Thái Cực Kiếm của Du Liên Châu uyển chuyển như ý, Bát Quái Chưởng biến hóa khôn lường. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng của Hư Trúc tuy có vẻ mềm mại nhưng vô cùng mạnh, lại được Tiểu Vô Tướng Công hỗ trợ nên nội lực gần như vô tận. Kiếm pháp của Du Liên Châu dù tinh diệu đến đâu cũng khó chống đỡ nổi những đòn chưởng liên miên bất tận của Hư Trúc, giống như dòng suối nhỏ gặp hồ nước lớn, lâu dần ắt sẽ không chịu nổi. Ở trận này, Hư Trúc có khả năng thắng cao hơn.

Trận thứ tư là cuộc đối đầu giữa Chu Chỉ Nhược và Đoàn Diên Khánh. (Ảnh: Sohu)

Trận thứ tư là cuộc đối đầu giữa Chu Chỉ Nhược và Đoàn Diên Khánh. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Chu Chỉ Nhược mang theo tà khí, vừa nhanh vừa độc. Nhất Dương Chỉ của Đoàn Diên Khánh có thể điểm huyệt từ xa, chuyên nhắm vào điểm yếu của đối thủ. Chu Chỉ Nhược có thể chiếm ưu thế lúc đầu nhờ sự hung bạo. Nhưng Đoàn Diên Khánh có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, có thể nắm bắt cơ hội dùng Nhất Dương Chỉ điểm trúng cổ tay Chu Chỉ Nhược, khiến nàng không thể sử dụng trảo pháp. Ở trận này, Đoàn Diên Khánh có khả năng thắng cao hơn.

Trận cuối cùng là cuộc chiến giữa Đoàn Dự và Trương Vô Kỵ. (Ảnh: Sohu)

Trận cuối cùng là cuộc chiến giữa Đoàn Dự và Trương Vô Kỵ. Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự giống như sáu thanh kiếm vô hình, bắn ra liên tục không ngừng. Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ có nội lực thâm hậu vô biên, lại có khả năng hồi phục nhanh chóng. Tuy kiếm khí của Đoàn Dự lợi hại nhưng Trương Vô Kỵ có thể dựa vào Cửu Dương Thần Công để chống đỡ, không được thì có thể né tránh. Hai người giao đấu có lẽ sẽ khó phân thắng bại, nhưng nội lực của Trương Vô Kỵ bền bỉ hơn, có thể cuối cùng chàng sẽ thắng nhờ sức bền.

Như vậy, đội Đoàn Dự có thể thắng trận thứ hai, ba và bốn. Đội Trương Vô Kỵ có thể thắng trận thứ nhất và năm. Cuối cùng, đội Đoàn Dự sẽ thắng với tỷ lệ thắng 3 và thua 2. Tất nhiên, mọi thứ chỉ là phỏng đoán của Sohu và Sina, bởi trong thế giới võ hiệp, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, chỉ cần cao thủ nào đó đột nhiên bộc phát phi thường thì kết quả sẽ thay đổi.

Có người nói Trương Tam Phong có thể đánh bại tất cả đối thủ. Nhưng theo quy tắc của Kim Dung là càng về sau võ công càng yếu, Thiên Long Bát Bộ ra đời trước Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Theo quy luật, võ công của đội Đoàn Dự có thể nhỉnh hơn một chút.