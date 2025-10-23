Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

23-10-2025 - 14:42 PM | Xã hội

Sáng 23/10, một người đàn ông nghi là người nhà bệnh nhân bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo thông tin từ báo Lao động, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Do bức xúc cá nhân, một người đàn ông chưa rõ danh tính (nghi là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây) đã sử dụng hung khí tấn công, làm bị thương nhiều người rồi cố thủ trong một phòng của bệnh viện.

Người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An- Ảnh 1.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Ngọc Anh

Ngay sau đó, các y bác sĩ khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu và cấp báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn, một số người đã quay phim, chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi nhanh với PV Đời sống và Pháp luật, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận, tại Bệnh viện Sản Nhi vừa xảy ra vụ việc người nhà nhốt và đâm nhân viên y tế.

“Bước đầu xác định có 2 người bị thương, chúng tôi vừa nắm được thông tin và đang chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực tiến hành mổ cấp cứu”, lãnh đạo Sở thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

