Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ

13-08-2025 - 14:10 PM | Sống

Sau hơn 24h lênh đênh trên biển, ông Trần Ngọc Thạch (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) đã được một tàu đánh cá phát hiện đưa vào bờ an toàn.

Sáng 13/8, thông tin từ UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, một ngư dân tại địa phương vừa được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên mặt biển. Đó là trường hợp của ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi), trú tại phường Xuân Đài.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng nên 3 người phải tự bơi giữa biển khơi. Hai ngư dân đi cùng ông Thạch được tàu cá khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch bị mất tích.

Ngày 12/8, người thân đăng bài và thông tin về ông Thạch mất tích lên mạng xã hội nhờ các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 16h20 ngày 12/8, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa ông Thạch lên bờ an toàn.

Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ- Ảnh 1.

Ông Thạch (đi dép màu xanh) được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn. Ảnh:

Chia sẻ với Dân Trí, đại diện UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) xác nhận và cho biết, sức khoẻ của ông Thạch đã ổn định, ăn uống được nhưng đang bị đau ở chân. Đến sáng 13/8, ông Thạch đã được đưa về nhà bình an.

Người nhà ngư dân này đã chia sẻ câu chuyện xúc động trên mạng xã hội, khi ông Thạch đã cố gắng bám vào miếng mút nhỏ và lấy đinh móc tay áo vào mút để khỏi rơi xuống biển. Đến khi người kiệt sức mệt lả vì nắng, đói ông Thạch mừng khi được tìm thấy kịp thời.

Gia đình ông Thạch gửi lời cảm ơn đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch và cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình tìm được người thân mất tích.

Cô gái tiết lộ về 12 tiếng trôi trên biển sau khi bị lật sup tại Phú Quý: Sóng đẩy đi xa, nôn ói liên tục

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

