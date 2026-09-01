Người đàn ông giơ tay suốt 53 năm giải thích lý do sẽ không bao giờ hạ xuống

Amar Bharati (81 tuổi) là nhà tu khổ hạnh sống tại Ấn Độ . Vào năm 1973, khi mới 28 tuổi, ông quyết định sẽ cống hiến hết mình cho con đường tu tập. Khi trăn trở tìm kiếm phương cách tốt nhất để đạt được cảnh giới này, ông đã lựa chọn một quyết định vô cùng khắc nghiệt là luôn luôn giữ cho cánh tay phải của mình hướng thẳng lên trời.

Sau hơn nửa thế kỷ liên tục giơ cao cánh tay phải lên không trung, người đàn ông Ấn Độ vẫn chưa hề muốn dừng hành động kỳ lạ này lại.

Rất nhiều người gửi thắc mắc làm thế nào mà ông có thể đi ngủ trong tư thế tay kỳ quặc như vậy. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian quá dài trôi qua, ở thời điểm hiện tại, cơ thể ông đã hoàn toàn mất khả năng hạ cánh tay phải xuống.

Amar Bharati giơ tay phải suốt 53 năm qua.

“Tôi không mưu cầu điều gì quá to tát. Tại sao con người chúng ta lại phải chiến đấu với nhau, tại sao lại có quá nhiều sự thù hận và hằn thù đến vậy? Tôi chỉ muốn toàn thể người dân Ấn Độ được sống trong hòa bình. Tôi muốn cả thế giới này được sống trong bình yên”, Bharati chia sẻ.

Hành động giơ cao cánh tay qua đầu chính là hình thức phản đối riêng biệt của ông chống lại bạo lực cùng các cuộc xung đột diễn ra trên toàn thế giới. Đồng thời cũng là cách để ông thể hiện trọn vẹn đức tin sâu sắc của mình. Có thể, khi nào thế giới không còn chiến tranh, ông sẽ hạ tay xuống.

Qua những bức ảnh thực tế, có thể thấy cánh tay của ông Bharati dường như đã teo tóp và mất toàn bộ khối lượng cơ bắp. Bên cạnh đó, ông cũng không hề cắt móng tay kể từ năm 1973, khiến chúng mọc dài và xoắn lại thành những đường xoắn ốc hướng về phía khuôn mặt.

Các báo cáo trước đây cho biết ông Bharati đã phải trải qua những cơn đau đớn thể xác vô cùng dữ dội trong 2 năm đầu tiên. Tuy nhiên sau giai đoạn đó, cánh tay phải của ông bắt đầu mất dần mọi cảm giác và toàn bộ cơ bắp trên tay cũng dần bị thoái hóa hoàn toàn.

“Nếu bạn cố tình hạ bàn tay của Bharati xuống, bạn sẽ gây ra cho ông ấy một nỗi đau thực sự, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Bởi ông tin rằng nghi thức chào vĩnh cửu của mình thực sự đang góp phần thúc đẩy hòa bình cho thế giới”, truyền thông tại Ấn Độ nhận định.

Bharati đã trở thành một nhân vật được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất tại Ấn Độ thực hiện các kỳ tích khắc nghiệt như vậy. Nơi đây từng ghi nhận một người đàn ông khác đã không hề ngồi xuống trong suốt hơn 10 năm sau khi nguyện cống hiến hết mình cho thần Shiva. Cơ thể của người này đã phải chịu đựng những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ quyết định đó.