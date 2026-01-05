Người đàn ông Hồ Nam chi 18,7 tỷ đồng mua trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết để tránh tắc đường, 15 phút đã tới nhà

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-01-2026

Những ngày gần đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã lái trực thăng đưa vợ con về quê nội để đón Tết Dương lịch.

Chủ nhân đoạn clip là anh Trần Tuấn (Hồ Nam, Trung Quốc), người từng là phi công và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế hàng không tầm thấp. Theo chia sẻ, quãng đường từ nơi gia đình anh sinh sống đến quê nhà nếu đi ô tô mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng với trực thăng, thời gian di chuyển chỉ vỏn vẹn khoảng 15 phút.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề “Lái máy bay về nhà ông nội ăn Tết Dương lịch”, hai con nhỏ của anh Trần Tuấn còn hào hứng oẳn tù tì để quyết định ai được ngồi ghế trước. Kết quả, người anh giành chiến thắng. Khi trực thăng cất cánh, khung cảnh đồng quê Vĩnh Châu hiện lên rõ nét từ trên cao. Cuối video, chiếc trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp. Một cư dân mạng bình luận vui: “Kiểu này thì chẳng bao giờ lo tắc đường”.

Chia sẻ với báo chí trong ngày mùng 1 tháng 1, anh Trần Tuấn cho biết gia đình anh hiện sống tại khu vực nội thành Vĩnh Châu, trong khi cha anh ở thị trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An. Khoảng cách giữa hai nơi vào khoảng 80 km. Anh nói, mỗi khi ông nội nhớ các cháu, anh lại lái trực thăng đưa các con về quê chơi. “Bà con trong làng đều quen rồi, nhiều người còn từng ngồi máy bay của tôi. Với tôi, đây đơn giản chỉ là một phương tiện đi lại”, anh chia sẻ.

Theo anh Trần Tuấn, trong thời gian còn phục vụ trong quân đội, anh từng là phi công. Đến năm 2023, anh bỏ ra hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,7 tỷ đồng), để mua một chiếc trực thăng Robinson R44. Hiện nay, anh được xem là một trong những người thuộc nhóm đầu tiên tham gia lĩnh vực kinh tế hàng không tầm thấp tại Trung Quốc.

Công ty của anh Trần Tuấn hiện sở hữu hơn 10 máy bay, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch tham quan, đào tạo bay, phổ biến kiến thức hàng không và tham gia các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp.

55 tuổi, tôi nghiệm ra 3 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

