Người đàn ông không sở hữu căn nhà nào vẫn nhận được 14 tỷ đồng tiền đền bù và 5 căn tái định cư, luật sư nói: “Hoàn toàn hợp pháp”

Mới đây, chủ đề xử lý tài sản thừa kế của người cao tuổi không có con hay người thân được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi người già không để lại di chúc chỉ định người thừa kế, tài sản của họ để lại có thể gây ra những tranh chấp kéo dài. Trước tình trạng này, nhiều người cao tuổi đã có sự chuẩn bị, lựa chọn cách chia tài sản phù hợp để đảm bảo cuộc sống về già an toàn cho chính mình.

Bản tin CCTV từng đưa tin về trường hợp người đàn ông họ Châu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cha mẹ mất sớm, ông Châu cũng không kết hôn và có con. Dù ông có 4 anh trai và một em gái nhưng mối quan hệ giữa họ không thân thiết. Không muốn sống dựa vào những người thân này khi về già, ông Châu quyết định đặt hy vọng vào một người cùng khu phố tên Lưu. Anh Lưu trước đó thường xuyên qua nhà ông Châu giúp đỡ khi thấy cụ ông này tuổi cao nhưng chỉ sống một mình.

Hai bên ký một thỏa thuận trước sự chứng kiến của Ủy ban khu phố, quy định rằng anh Lưu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, lo hậu sự cho ông Châu. Cụ ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, bao gồm 11 căn nhà cho anh Lưu.

Cụ ông Châu được chăm sóc, tổ chức sinh nhật ấm áp bên gia đình anh Lưu

Khi thỏa thuận có hiệu lực, anh Lưu đã đón ông Châu về nhà mình để tiện chăm sóc. Cụ ông được gia đình anh Lưu đưa đi khám bệnh định kỳ, tổ chức sinh nhật cho ông và cùng nhau đón năm mới. Anh Lưu cũng thường xuyên đưa ông Châu đi dạo, chơi cờ vua, giúp ông cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp khi có gia đình đồng hành. Ông Châu bày tỏ sự hài lòng về cuộc sống này với Uỷ ban khu phố, hết lời khen ngợi anh Lưu.

Năm 2017, sau khi 11 căn nhà đứng tên ông Châu bị phá dỡ, ông nhận được 3,8 triệu NDT (14 tỷ đồng) tiền bồi thường và 5 căn tái định cư tổng diện tích 560m2. Chỉ sau một đêm, tài sản của ông Châu đã vượt mức 10 triệu NDT (36 tỷ đồng). Ông Châu đã gọi luật sư đến để lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, luật sư xác nhận dù anh Lưu không phải người thân của ông Châu và cũng không sở hữu căn nhà nào trước đó, anh vẫn nhận được tiền đền bù và 5 căn tái định cư từ cụ ông. Điều này hoàn toàn hợp pháp bởi di chúc được thực hiện theo đúng ý chí, nguyện vọng của người lập. Sau đó, ông Châu qua đời ở tuổi 93. Anh Lưu đã lo liệu tang lễ chu toàn và thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký kết với cụ ông.

Cư dân mạng đánh giá kế hoạch nghỉ hưu, xử lý tài sản của ông Châu hoàn toàn hợp lý khi chọn đúng người đáng tin cậy, đồng thời mở ra một lựa chọn mới cho người cao tuổi.

Ảnh minh hoạ

Năm 2019, một cụ ông họ Mã ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cũng lập di chúc chuyển nhượng bất động sản 3 triệu NDT cho chủ hàng bán hoa quả họ Lưu. Người này không có bất kỳ mối liên hệ ruột thịt với ông Mã, nhưng lại hết lòng chăm sóc, giúp đỡ khi thấy hoàn cảnh neo đơn của cụ ông. Quyết định này khiến người thân ông Mã phản ứng.

Thế nhưng dựa trên các bằng chứng cho thấy người bán hoa quả đã hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho ông Mã, cũng như nguyện vọng khi lập di chúc của cụ ông, tòa án vẫn đưa ra phán quyết trao tài sản cho anh Lưu. Việc ông Mã để lại tài sản cho người bán trái cây không cùng quan hệ huyết thống này chính là cách cụ ông cảm ơn 2 vợ chồng anh Lưu đã chăm sóc mình lúc xế chiều.