Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng sau khi bán 5 cây vàng, rút sổ tiết kiệm ngân hàng chuyển cho người lạ để "kiểm tra dòng tiền"

Cụ thẻ, sáng 14/11, ông Đ. nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an phường và yêu cầu đến trụ sở Công an làm định danh điện tử. Lúc sau, đối tượng khác gọi cho ông Đ. xưng là cán bộ Công an phường Linh Đông và nói ông liên quan đến vụ án ma túy.

Tiếp đó, ông Đ. lại nhận thêm cuộc gọi điện thoại và người này lại xưng là “đại tá” Công an và đang công tác ở Bộ Công an. Đại tá “rởm” này kết bạn bên tài khoản Zalo và yêu cầu ông Đ. chuyển tiền qua tài khoản chỉ định để kiểm tra dòng tiền.

Qua trò chuyện, ông Đ. nói là có 5 cây vàng thì đối tượng yêu cầu Đ. bán để chuyển vào tài khoản Công an chỉ định. Lo sợ, ông Đ. mang vàng bán được gần 400 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng chỉ định. Sau đó, ông Đ. về nhà thì đối tượng gọi hỏi tài khoản ngân hàng còn tiền hay không (?). Ông Đ. nói có gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Đối tượng tiếp tục yêu cầu ông Đ. rút 180 triệu đồng chuyển vào tài khoản để xác minh và sẽ gửi trả lại. Ông Đ. ra ngân hàng rút tiền và chuyển vào tài khoản mà đối tượng yêu cầu.

Chiều cùng ngày, ông Đ. chờ không thấy đối tượng trả tiền thì mới biết mình bị lừa. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.