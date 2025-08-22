Người đàn ông mất tích bí ẩn 30 năm bỗng trở về với quần áo y nguyên, trí nhớ trống rỗng

Năm 1991, Vasile Gorgos, một người chăn nuôi gia súc ở Romania bỗng dưng mất tích không dấu vết. Ba mươi năm sau, ông bất ngờ trở về trong bộ quần áo cũ kỹ y nguyên ngày biến mất, nhưng hoàn toàn không nhớ mình đã ở đâu suốt thời gian qua. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra và ông đã đi đâu, người đàn ông chỉ đáp ngắn gọn: chẳng có gì, chẳng nơi nào cả - rằng ông vẫn ở nhà suốt bấy lâu.

Thế nhưng gia đình và bạn bè biết rõ điều đó không thể là sự thật. Họ từng báo cảnh sát, tìm kiếm ngày đêm, thậm chí tổ chức lễ tưởng niệm vì tin rằng ông đã mất. Sự trở lại đột ngột, bí ẩn như chính sự biến mất trước đó, chỉ khiến câu chuyện càng thêm khó hiểu.

Đến nay, không ai - kể cả chính Vasile Gorgos - có thể giải thích điều gì thực sự đã xảy ra.

Vasile Gorgos rời nhà và biến mất trong vòng 30 năm (Nguồn: Stirile ETV)

Sự biến mất đột ngột của người chăn nuôi gia súc vào năm 1991

Năm 1991, Vasile Gorgos - một người chăn nuôi và buôn bán gia súc 63 tuổi ở một ngôi làng nhỏ gần Bacău, Romania - rời nhà cho một chuyến đi ngắn. Ông đã mua vé tàu, hứa với gia đình sẽ trở lại sau một, hai ngày nữa. Nhưng rồi ông đi mãi… và không bao giờ về.

Ngày hẹn trở về trôi qua. Rồi thêm một ngày. Gia đình ông lo lắng và báo cảnh sát. Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng được tổ chức, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào, không bằng chứng phạm tội, không manh mối. Chỉ còn sự hoang mang, tuyệt vọng và những câu hỏi không lời đáp.

Tháng rồi năm, hy vọng tắt dần. Gia đình Gorgos buộc phải tin rằng ông đã chết. Họ vẫn tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm, trong khi đó đất nước Romania đã đổi thay chóng: gia nhập NATO, EU, rồi bước vào kỷ nguyên Internet và mạng xã hội. Thế giới đã hoàn toàn khác, còn cái tên Vasile Gorgos dần trôi vào quên lãng.

Cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, khi điều không tưởng xảy ra.

Sự trở lại bí ẩn của Vasile Gorgos sau ba thập kỷ

Theo lời những nhân chứng, buổi chiều hôm đó một chiếc xe lạ bất ngờ dừng lại trước cửa nhà Gorgos. Cánh cửa bật mở và một người đàn ông tóc bạc, gương mặt hoang mang, bước xuống - chính là Vasile Gorgos, nay đã 93 tuổi. Trước khi ai kịp ghi lại biển số, chiếc xe lập tức lao đi.

Điều kỳ lạ là trên người ông vẫn nguyên vẹn bộ quần áo ngày ông biến mất năm 1991. Trong túi áo, tấm vé tàu cũ kỹ mà ông từng mua cho chuyến đi định mệnh ấy vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn, bất chấp ba thập kỷ đã trôi qua.

Giấy tờ tùy thân chứng minh danh tính của Vasile Gorgos (Nguồn: Morbidful/Twitter)

Khi đoàn tụ cùng gia đình, bí ẩn càng thêm sâu sắc. Gorgos không nhận ra các con mình, thậm chí ban đầu họ cũng khó tin rằng người đàn ông trước mặt là cha mình.

“Chúng tôi không hiểu ông ấy. Ông ấy không biết mình đang nói gì,” con trai ông kể lại với truyền thông địa phương. “Ông ấy chỉ nói về thời ông còn chăn nuôi và buôn bán bò. Chúng tôi hỏi một đằng, ông ấy lại trả lời một nẻo.”

Khám sức khỏe và các vấn đề về trí nhớ

Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra y tế toàn diện cho Gorgos và kết quả khiến nhiều người kinh ngạc: ngoài trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, sức khỏe của ông hoàn toàn vượt trội so với một người đã bước sang tuổi 93. Không có dấu hiệu suy yếu thể chất đáng kể nào ngoài những vấn đề thông thường của tuổi già.

Kết quả khám sức khỏe cho thấy Vasile Gorgos hoàn toàn khỏe mạnh ở tuổi 93 (Nguồn: Stirile ETV)

Điều khó lý giải nhất là Gorgos hoàn toàn không thể nhớ bất kỳ điều gì trong suốt 30 năm biến mất. Ông vẫn nhớ gia đình, căn nhà, cuộc sống ở trang trại; vẫn biết mình sinh năm 1928, vợ đã qua đời, cha từng là một thương gia có tiếng. Nhưng ký ức về khoảng thời gian từ chuyến đi năm 1991 đến lúc ông xuất hiện trở lại vào tháng 9/2021 là một khoảng trống.

Khoảng trống ký ức ấy cũng là nỗi day dứt lớn với gia đình. Họ đã mất ông suốt ba thập kỷ, để rồi khi đoàn tụ, ông dường như không hề ý thức được rằng thời gian đã trôi qua. Thậm chí, Gorgos khẳng định trong suốt những năm ấy ông vẫn “ở nhà”.

“Ai mà biết được ông đã ở đâu, ai đã giữ ông lại, hay ông từng bị ép buộc làm việc gì,” con trai ông nói trong hoài nghi. “Ai biết ông ấy đã thực sự sống một cuộc đời như thế nào?”

Những giả thuyết về những gì đã xảy ra với Vasile Gorgos

Vasile Gorgos trong một cuộc phỏng vấn sau khi trở lại (Nguồn: Stirile ETV)

Trước một câu chuyện kỳ lạ như của Vasile Gorgos, việc công chúng không ngừng đặt ra giả thuyết là điều dễ hiểu.

Một số cách lý giải y khoa cho rằng Gorgos có thể đã mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm, hoặc rơi vào tình trạng rối loạn phân ly nghiêm trọng. Ông có thể đã mất đi ý thức về bản thân, sống lang thang suốt nhiều thập kỷ và được ai đó vô danh chăm sóc cho đến ngày được đưa trở lại.

Song, bên cạnh những suy đoán mang tính khoa học, cũng có vô số giả thuyết hoang đường hơn. Trên các diễn đàn mạng, thuyết phổ biến nhất là Gorgos bị bắt cóc để tham gia một dự án tuyệt mật, và hậu quả là ông đánh mất toàn bộ ký ức. Một số người khác thậm chí còn tin rằng ông đã bị người ngoài hành tinh đưa đi, bị thí nghiệm trong suốt 30 năm trước khi được trả lại, trong tình trạng gần như nguyên vẹn nhưng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Tuy vậy, cho đến nay, không một giả thuyết nào - dù khoa học hay viễn tưởng - có bằng chứng xác thực. Bí ẩn lớn nhất vẫn còn đó: làm sao một người đàn ông có thể trở về sau 30 năm, quần áo còn nguyên, vé tàu vẫn nằm trong túi, và trí nhớ thì trống rỗng như chưa từng rời đi?

Nguồn: All That's Interesting