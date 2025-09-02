Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông mở tài khoản tại OCB, mỗi ngày được chuyển khoản từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng: Công an đang truy tìm

02-09-2025 - 21:19 PM | Smart Money

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Đối tượng sử dụng tài khoản tại ngân hàng OCB để nhận tiền từ hàng trăm người sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Phước Anh (SN 1990), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (cũ); nay là phường An Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn ông mở tài khoản tại OCB, mỗi ngày được chuyển khoản từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng: Công an đang truy tìm- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phước Anh

Từ tháng 01/2024, bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Nguyễn Phước Anh vào các hội nhóm như "Hội lái xe Bắc - Nam", "Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn",… để tìm những tài xế xe tải có nhu cầu chở hàng. 

Sau đó, thông qua các hội nhóm này, Anh tiếp tục tìm những người có hàng hoá cần thuê xe tải để vận chuyển. Khi đã có thông tin hàng hoá giống nhu cầu của tài xế thì đối tượng chụp và gửi hình ảnh cho tài xế rồi thoả thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc thì mới được nhận hàng. 

Vì tin tưởng, các tài xế đã chuyển tiền đặt cọc đến số tài khoản 0050100019660007 thuộc ngân hàng Phương Đông (OCB) do Nguyễn Phước Anh làm chủ. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Anh lập tức chặn mọi liên lạc với các tài xế để chiếm đoạt.

Nguyễn Phước Anh thừa nhận đã chiếm đoạt tiền rất nhiều người đều là tài xế xe tải chở hàng đi các tỉnh, thành. Một ngày, đối tượng chiếm đoạt tiền ít nhất của một người, nhiều thì ba người hoặc có khi hơn với số tiền chiếm đoạt mỗi lần dao động từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Tổng số tiền Anh đã chiếm đoạt của các bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị chức năng và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Phước Anh ở đâu, cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng 

Linh San

An ninh tiền tệ

