13-08-2025 - 15:44 PM | Sống

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”

Đến khi giá trị căn nhà đã tăng lên gần gấp 3 là 94 tỷ đồng, cụ ông Trung Quốc vẫn đinh ninh bất động sản này thuộc quyền sở hữu của mình.

Năm 2022, cảnh sát quận Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) phát hiện một vụ lừa đảo bất động sản quy mô lớn, kéo dài gần một thập kỷ. Nạn nhân là cụ ông họ Chu, khi đó đã hơn 70 tuổi. Sau 9 năm trả góp tổng cộng 10,5 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng) để mua căn hộ mơ ước, ông bàng hoàng khi biết một sự thật không thể tin nổi. Tới lúc sự việc bị phanh phui, căn nhà đã tăng giá gần gấp 3, trị giá khoảng 27 triệu NDT (tương đương 94 tỷ đồng).

Năm 2013, ông Chu bắt đầu tìm mua nhà ở Thượng Hải, một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc. Được 1 người môi giới họ Trần giới thiệu, ông nhanh chóng để mắt tới một căn hộ ở vị trí đắc địa thuộc quận Phố Đông, với giá 10,5 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng).

Vì tuổi đã cao, sống một mình, lại không thông thạo các thủ tục pháp lý và tin tưởng vào lời môi giới, ông Chu giao toàn bộ việc làm hợp đồng, xử lý giấy tờ cho Trần. Người này đề xuất hình thức trả góp trong 10 năm, giải thích rằng đây là “đặt cọc định kỳ” nhằm giữ nguyên giá gốc cho tới khi hoàn tất thanh toán.

Tin tưởng, ông Chu ký kết và bắt đầu chuyển tiền đều đặn vào tài khoản công ty môi giới của Trần. Sau khi nhận nhà, ông bỏ thêm tiền sửa sang, thay khóa cửa, sống yên ổn trong niềm tin căn nhà đã thuộc về mình, chỉ còn chờ sang tên. 

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”- Ảnh 1.

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”- Ảnh 2.

Căn biệt thự đắt đỏ đang được ông Chu cải tạo lại

Thực tế, chủ sở hữu hợp pháp căn hộ này là ông Hồ, một nhà đầu tư bất động sản có nhiều tài sản tại Thượng Hải. Năm 2013, ông Hồ rao bán căn hộ thông qua công ty môi giới nơi Trần làm việc. Khi đó, Trần báo với ông Hồ rằng đã có khách là ông Chu đặt cọc 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) nhưng sau đó hủy mua, và theo quy định, tiền cọc sẽ không được trả lại. 

Nắm rõ việc căn hộ thường bỏ trống, ít người lui tới, Trần bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của ông Chu, đồng thời nói với ông Hồ rằng mình sẽ tiếp tục giúp ông tìm khác. Hắn giả mạo làm chủ nhà, chuẩn bị giấy tờ giả, mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ ông Chu. Bằng chiêu kéo dài tiến độ thanh toán và tạo vỏ bọc hợp pháp, Trần khiến nạn nhân tin rằng giao dịch đang được tiến hành bình thường.

Suốt 9 năm, ông Chu đều đặn gửi tiền cho Trần. Đến năm 2022, khi khoản “trả góp” sắp kết thúc, ông mới bắt tay vào sửa sang căn hộ, thay mới khóa cửa. Không lâu sau, con trai ông Hồ, chủ sở hữu thật sự đến kiểm tra và phát hiện có người lạ sinh sống. Nghi ngờ có gian lận, gia đình ông Hồ ngay lập tức báo cảnh sát.

Khi bị triệu tập, người môi giới họ Trần khai nhận đã lừa ông Chu chuyển cho mình toàn bộ 10,5 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng) nhưng đã tiêu xài hết số tiền này. Trong khi đó, giá căn hộ đã tăng lên 27 triệu NDT, gấp gần 3 lần so với ban đầu.

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”- Ảnh 3.

Đối tượng họ Trần bị bắt vì tội lừa đảo

Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi lừa đảo chiếm đoạt từ 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân, kèm phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Với số tiền chiếm đoạt tới 10,5 triệu NDT, Trần đối diện mức án khởi điểm hơn 10 năm tù, khả năng cao phải chịu hình phạt nặng nhất.

Bộ luật Dân sự nước này cũng quy định, nếu một người không có quyền định đoạt bất động sản mà bán cho người khác, giao dịch này vô hiệu và chủ sở hữu hợp pháp có quyền đòi lại tài sản. Trong trường hợp này, vì Trần không có quyền bán căn hộ nên việc “mua bán” với ông Chu không được pháp luật công nhận. Hậu quả là căn nhà vẫn thuộc về ông Hồ, còn ông Chu mất toàn bộ số tiền đã trả.

Trường hợp của ông Chu là lời nhắc nhở đắt giá rằng sự tin tưởng mù quáng có thể khiến cả đời tích cóp bỗng chốc tiêu tan thành mây khói. Trong thị trường bất động sản, nơi mỗi giao dịch có giá trị hàng chục tỷ đồng, việc kiểm tra pháp lý và xác minh thông tin luôn là bước bắt buộc, dù đối tác có đáng tin đến đâu.

(Theo Sina)

Người phụ nữ chi 12,2 tỷ đồng mua biệt thự, lúc bàn giao phát hiện khác xa bản mẫu, chủ đầu tư tuyên bố: “Nhân viên tự quảng cáo, chúng tôi không liên quan”

Nguyên An

Đời sống pháp luật

