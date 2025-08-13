Người đàn ông sống trong biệt thự 6 tỷ đồng, lái Porsche, Mercedes nhưng ngày nào cũng ở nhà khóc: “Có tiền mà không còn tình yêu”

Tháng 6/2021, câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng Lâm Viễn và Triệu Tiểu Điệp ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã gây chú ý bởi những tình tiết bất ngờ. Họ vốn sống trong một căn biệt thự sang trọng trị giá 1,7 triệu NDT, sở hữu xe Porsche, Mercedes-Benz đắt đỏ được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Thế nhưng sau 6 năm kết hôn, Triệu Tiểu Điệp đột ngột dọn ra khỏi biệt thự, về nhà bố mẹ và nộp đơn ly hôn.

Lâm Viễn không liên lạc được với vợ nên đã tìm gặp người hoà giải hôn nhân của tòa án địa phương. Anh cho biết bản thân là một chủ doanh nghiệp du lịch với thu nhập hàng năm trên 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng).

Lâm Viễn mếu máo khi vợ bỏ nhà ra đi, đòi ly hôn

Căn biệt thự này được Lâm Viễn xây theo sở thích của vợ. Suốt thời gian Triệu Tiểu Điệp bỏ đi, ngày nào anh cũng chỉ ở nhà khóc, mất ngủ vì lo lắng “hiểu lầm nhỏ” giữa 2 vợ chồng. Lâm Viễn nói lúc này anh “chỉ có tiền mà không còn tình yêu từ vợ”, điều này với anh thật vô nghĩa.

Người đàn ông 39 tuổi và người hoà giải tìm đến nhà Triệu Tiểu Điệp. Người hoà giải chưa kịp nói gì, Triệu Tiểu Điệp đã lên tiếng trước: “Tôi biết các anh cũng bị Lâm Viễn lừa rồi”. Người vợ cho biết cô gặp Lâm Viễn cho một chuyến du lịch. Lúc này Lâm Viễn tỏ ra hài hước, hào phóng, tự xưng là “thiếu gia” có bố là chủ tịch công ty niêm yết và mẹ điều hành công ty trang sức. Anh ta hứa hẹn nếu kết hôn, Tiểu Điệp sẽ được sống trong biệt thự rộng cả nghìn m2.

Tiểu Điệp nhanh chóng tin vào những lời ngon ngọt của Lâm Viễn. Chỉ hai tháng sau, họ đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới vì Lâm Viễn hứa sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng tại khách sạn 5 sao và tuần trăng mật ở nước ngoài sau khi “cha mẹ hoàn thành công việc”. Tuy nhiên, sau hôn lễ anh liên tục trì hoãn việc ra mắt gia đình, khiến Tiểu Điệp bắt đầu nghi ngờ.

Người phụ nữ này phát hiện Lâm Viễn không phải thiếu gia nhà giàu, thậm chí từng ly hôn với vợ cũ chỉ 3 ngày trước khi kết hôn với cô. Tuy nhiên Tiểu Điệp âm thầm chịu đựng cuộc hôn nhân này vì sợ mất mặt với họ hàng, bạn bè. “Ai cũng nghĩ tôi cưới được đại gia, nhưng hóa ra tất cả là giả. Tôi không muốn đánh mất danh dự của bản thân nếu ly hôn”, Tiểu Điệp cho biết.

Căn biệt thự hai vợ chồng sinh sống do Tiểu Điệp mua trả góp

Căn biệt thự 1,7 triệu NDT là do Tiểu Điệp mua trả góp hàng tháng, xe Mercedes-Benz Lâm Viễn “tặng cho vợ” vốn là xe thuê còn chiếc Porsche cô mua từ tiền tiết kiệm để “giữ thể diện” cho chồng. Trong 6 năm chung sống, Tiểu Điệp không chỉ gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt mà còn cho Lâm Viễn vay hàng trăm nghìn NDT để kinh doanh. Trong khi đó, Lâm Viễn không làm việc, chỉ đam mê những thú vui xa xỉ và xin tiền vợ.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Tiểu Điệp phát hiện Lâm Viễn có tình nhân, thậm chí họ còn lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của cô. Vậy nên Tiểu Điệp quyết định rời biệt thự để không bị người chồng hiện tại lợi dụng. Lâm Viễn quỳ xin tha thứ, tuyên bố chỉ yêu Tiểu Điệp và đe dọa tự tử nếu cô ly hôn. Thế nhưng người vợ không còn tin lời anh, còn bố mẹ Tiểu Điệp thậm chí còn không muốn cho con rể bước vào nhà.

Lâm Viễn tìm cách níu kéo vợ nhưng không thành

Người hoà giải ban đầu cảm thông với Lâm Viễn nhưng sau đó chất vấn ngược lại anh: “Sự việc đã đến mức này, sao anh vẫn quấy rầy vợ mình? Chẳng phải anh nên tự lập làm việc kiếm tiền sao?”. Lâm Viễn giải thích rằng anh ta đã lái xe sang và sống trong biệt thự nhiều năm, bạn bè và gia đình đều nghĩ anh là một doanh nhân thành đạt. Nếu Lâm Viễn bỏ vợ, anh ta sẽ chẳng còn gì.

Sau buổi hòa giải, Tiểu Điệp đồng ý nhượng lại chiếc Porsche cho Lâm Viễn, giữ lại toàn bộ bất động sản và tiền tiết kiệm. Cả hai chính thức ly hôn, chấm dứt 6 năm hôn nhân đầy lừa dối. Lâm Viễn bị yêu cầu rời khỏi biệt thự cả hai từng chung sống.

Vụ việc gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân, lên án hành động lừa dối của Lâm Viễn. Nhiều người cho rằng Tiểu Điệp đã sai lầm khi vội vã tin lời người đàn ông mới quen mà không tìm hiểu kỹ thông tin, lai lịch đối phương. Người phụ nữ trì hoãn việc ly hôn vì lo ngại điều tiếng, nhưng cuối cùng cô vẫn dũng cảm để quyết định dứt khoát giải phóng bản thân khỏi cuộc hôn nhân độc hại.