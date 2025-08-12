Phương Oanh nói gì khi bị mỉa mai "Shark Bình chưa có điểm dừng, vẫn muốn bước tiếp"?

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải một bài viết về nhân vật Mỹ Anh trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh mà mình mới đảm nhận.

Bà mẹ 2 con hóm hỉnh viết: "Mình chăm chồng đã khéo, nhân viên nó còn cẩn thận hơn. Cốc đã đẹp lại còn hoa cúc tự trồng..." , Mỹ Anh said. Nhiều người cho rằng người đẹp đang có ẩn ý về người thứ ba trong hôn nhân và điều người phụ nữ cần làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ngay dưới bài đăng của Phương Oanh, Shark Bình đã lên tiếng "thanh minh", anh cho biết công ty anh chủ yếu là nam giới nên người đẹp có thể yên tâm. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn bày tỏ sự đa nghi một cách hài hước.

Shark Binh "thanh minh" khi bị Phương Oanh nghi ngờ.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân của Phương Oanh có thể không bền vững, Shark Bình vẫn muốn "bước tiếp". Cụ thể, một người dùng mạng đã bình luận: "Shark Bình chưa có điểm dừng đâu, vẫn muốn bước tiếp đấy. Vì nhiều tiền quá nên muốn đi chuyến tàu thông suốt Bắc Nam, chứ chưa chịu dừng ở Hà Nam đâu nhé".

Trước ý kiến trái chiều, Phương Oanh vẫn giữ bình tĩnh, không ngại đáp trả: "Đừng bao giờ kìm kẹp đàn ông nàng ạ! Việc của mình là giữ chìa khóa".

Phương Oanh đáp trả khi bị mỉa mai chuyện"Shark Bình vẫn muốn bước tiếp".

Phản hồi của Phương Oanh thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người cho rằng người dùng trên quả thật kém duyên khi đã bình luận không hay về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên. Thực chất, Phương Oanh và Shark Bình cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trước khi về chung một nhà.

Gần đây, nữ diễn viên mới trở lại màn ảnh sau 2 năm tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Người đẹp hạnh phúc vì được chồng ủng hộ theo đuổi nghệ thuật.

Shark Bình - Phương Oanh trong tiệc thôi nôi của 2 con.

Cô chia sẻ: "Anh ấy ủng hộ hoàn toàn, không chỉ với bộ phim này mà bất cứ dự án nào Oanh tham gia. Với mọi việc của Oanh, anh ấy luôn là người ủng hộ đầu tiên. Về việc làm nghệ thuật, anh ấy luôn hỗ trợ để Oanh thoải mái nhất. Khi nào thấy thực sự khoẻ, thật sự muốn thì Oanh làm còn anh ấy không đưa ra bất cứ điều kiện nào. Oanh may mắn có một người chồng tâm lý như vậy".

Cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 sau hơn một năm hẹn hò. Kể từ sau khi kết hôn với nữ diễn viên Phương Oanh, Shark Bình đã ghi nhận nhiều thay đổi tích cực trong cả phong cách lẫn cách thể hiện cảm xúc.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 sau hơn một năm hẹn hò.

Nam doanh nhân thường xuyên đồng hành cùng bà xã trong các sự kiện, gặp gỡ bạn bè, đồng thời không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, tình cảm nơi đông người, tạo nên hình ảnh ngọt ngào, gần gũi.

Phương Oanh đảm đang, khéo léo việc nội trợ.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Shark Bình vẫn dành thời gian chăm sóc và quan tâm đến tổ ấm nhỏ của mình. Anh nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi thẳng thắn chia sẻ về "cơn nghiện" cơm vợ nấu, đồng thời luôn là một trong những người tương tác tích cực nhất trên mạng xã hội với các bài đăng của Phương Oanh.

Sự tận tâm và tình cảm mà Shark Bình dành cho vợ không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một người chồng hiện đại, hết lòng vì gia đình.