Người đàn ông nguy kịch vì suy gan cấp sau khi ăn mì

22-09-2025 - 13:44 PM | Sống

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây suýt mất mạng chỉ vì một bát mì vừng tự nấu.

Nguyên nhân được xác định do anh đã dùng loại sốt vừng trong tủ lạnh đã hết hạn, dẫn tới ngộ độc và suy gan cấp. Sau khi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Theo thông tin, người đàn ông này vốn là người mang virus viêm gan B, tình trạng sức khỏe nhiều năm nay ổn định, tải lượng virus thấp đến mức gần như không phát hiện. Trong lúc vợ đi vắng, anh lấy chai sốt vừng cất trong tủ lạnh ra làm mì ăn. Không ngờ chỉ vài giờ sau, cơ thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi cực độ, da và mắt chuyển vàng. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm gan cấp kèm vàng da, nhanh chóng tiến triển thành suy gan.

Người đàn ông nguy kịch vì suy gan cấp sau khi ăn mì- Ảnh 1.

Bác sĩ Giang Thủ Sơn, chuyên gia thận học tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết ban đầu ê-kíp nghi ngờ bệnh nhân bị tái phát viêm gan B cấp tính, nhưng kết quả xét nghiệm không ủng hộ giả thuyết này. Khai thác kỹ bệnh sử, các bác sĩ phát hiện anh đã ăn sốt vừng quá hạn. Rất có thể trong quá trình bảo quản, sốt vừng đã sản sinh aflatoxin, loại độc tố nấm mốc cực kỳ nguy hiểm, gây tổn thương gan nặng nề.

Ông nhấn mạnh vừng và các chế phẩm từ vừng là nhóm thực phẩm có nguy cơ cao nhiễm aflatoxin. Một khi đã mở nắp mà để quá lâu, sốt vừng rất dễ bị mốc và phát sinh độc tố. Trường hợp bệnh nhân này thậm chí từng ở tình trạng nặng đến mức suýt phải dùng “máy lọc gan” để duy trì sự sống. May mắn là nhờ can thiệp kịp thời, anh đã hồi phục và xuất viện.

Bác sĩ Giang cảnh báo các loại gia vị, sốt chấm, sốt trộn… sau khi mở nắp cần dùng nhanh chóng và bảo quản lạnh đúng cách. Ngay cả khi chưa quá hạn sử dụng, nếu thấy có mùi lạ hoặc xuất hiện nấm mốc, phải lập tức bỏ đi. Việc tiếc của và chủ quan có thể phải trả giá bằng chính mạng sống.

Nguồn và ảnh: ETToday

Người đàn ông suy gan, suýt chết sau bữa ăn: Bác sĩ thốt lên “do ăn 1 thứ chứa độc tố cực mạnh”

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

