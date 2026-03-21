Người đàn ông nước ngoài chết bất thường trong khách sạn ở TPHCM

21-03-2026 - 11:31 AM | Xã hội

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong căn phòng ở lầu 3 của một khách sạn ở TPHCM, trên cơ thể có vết thương.

Tối 20/3, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ trường hợp tử vong tại một khách sạn trên đường số 33

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài được phát hiện tử vong trong phòng ở lầu 3 của khách sạn kể trên. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương. Vụ việc sau đó được trình báo tới cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, quốc tịch nước ngoài, có thuê phòng lưu trú tại khách sạn này.

Theo nhân viên khách sạn, khi không thấy người đàn ông xuất hiện, họ đã liên hệ người thân đến kiểm tra và phát hiện sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Tiền Phong

